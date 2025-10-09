¡Úµð¿Í¡Û¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬à¤ª¤ó¤Ö¼£ÎÅáÀ®¸ù¤«¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÏÂ¿¿¤ò¤ª¤ó¤Ö¤·¤¿¤é¼£¤Ã¤¿¤È¡Ä¡×
¡¡£·Æü¤Ë±¦¤Î¸Ô´ØÀá¤òÄË¤á¤Æ¼£ÎÅ¤ò¤·¤¿µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£¹Æü¡¢Á´ÂÎÎý½¬¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ó£Õ£Â£Á£Ò£Õ¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢½é²ó¤ËÀèÀ©£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É£´ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬Íâ£·Æü¡¢±¦¤Î¸Ô´ØÀá¤ËÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ·ç¾ì¡£¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂÇ·âÎý½¬¤Ç²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Îý½¬¸å¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤«¡Ê²¬ËÜ¡ËÏÂ¿¿¤ò¤ª¤ó¤Ö¤·¤¿¤é¼£¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡£¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÇØÈÖ¹æ£µ£²¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÁ´Éô¸À¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È»Ø´ø´±¤ÎË½Ïª¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤éÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²¬ËÜ¤ÎÂÎ½Å¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¸«¤ë¤È¡Ö£±£°£°¥¥í¡×¤È·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¤³¤ÎµðÂÎ¤òÇØÉé¤¤à¤ª¤ó¤Ö¼£ÎÅá¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤À¡£