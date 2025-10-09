『シャドバWB』×『ウマ娘』ミニコラボがスタート 「ハルウララ」と「オグリキャップ」のコラボアイテムが登場
スマホ向けカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）』（iOS／Android／PC（Steam、Epic Games Store））と『ウマ娘 プリティーダービー』（iOS／Android／PC）のミニコラボが本日9日より開始となった。
【写真】ログインボーナスで『ウマ娘』のかわいいアイテムをゲット
今回の同社コラボでは、ミニコラボ特別ログインボーナスの配布やミニコラボ記念ミッションが開催。開催期間中に初めてログインした日から10日間、毎日ログインすることで、『ウマ娘』コラボアイテムや「絶傑の継承者カードパックチケット」などをゲットできる。
ミニコラボ記念ミッションでは、開催期間中に初めてログインした日から3日間、毎日追加されるミッションをクリアすることで、「ハルウララ」と「オグリキャップ」のカードスタイルやルピなどが獲得可能だ。
さらに、コラボアバターアイテムショップでは、『ウマ娘』のトレセン学園制服やトレセン学園ジャージなどのアバターパーツを期間限定で販売する。
ログインボーナスの報酬やミッションの詳細、コラボ開催期間は、本作公式サイトの「NEWS」ページなどでも確認可能。
『Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバースワールズビヨンド』は、iOS／Android／PC（Steam、Epic Games Store）向けにサービス中（※基本無料 アイテム課金制）。
