任天堂の目覚まし時計「アラーモ」に『星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ スターリーワールド』のアラーム音が追加
体の動きに反応する目覚まし時計「ニンテンドーサウンドクロック Alarmo（アラーモ）」に、本日9日より『星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ スターリーワールド』のアラームが追加された。
【動画】ニンテンドーサウンドクロック Alarmo 紹介映像
本商品は、『スーパーマリオ オデッセイ』や『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザワイルド』など、任天堂作品の音楽が鳴る目覚まし時計だ。寝返りをうつなどの使用者の動きに反応してアラームの音が変化し、ベッドから離れることでアラームが止まるのが特徴となっている。
本日より、「星のカービィ」シリーズ最新作『星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ スターリーワールド』のアラーム音全7曲がアラーモに追加。アラーモ公式サイトでは、「ネイチェル草原でワドルディ救出！」「ワドルディの町とカービィハウス」「バネほおばりでスターリー救出！」の視聴もできる。なお、アラームは無料でダウンロードでき、受け取りにはインターネットへの接続とニンテンドーアカウントが必要だ。
「Alarmo（アラーモ）」は、全国のゲーム取扱店などでの販売中。
【動画】ニンテンドーサウンドクロック Alarmo 紹介映像
本商品は、『スーパーマリオ オデッセイ』や『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザワイルド』など、任天堂作品の音楽が鳴る目覚まし時計だ。寝返りをうつなどの使用者の動きに反応してアラームの音が変化し、ベッドから離れることでアラームが止まるのが特徴となっている。
「Alarmo（アラーモ）」は、全国のゲーム取扱店などでの販売中。