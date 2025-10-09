離婚発表のニコール・キッドマンがインスタグラムに復帰 元気そうな姿
歌手の夫キース・アーバンとの離婚が明らかになったニコール・キッドマンが、インスタグラムを更新。若々しく美しい姿を世界中に見せつけた。
【写真】短くカットした前髪が似合ってる！ 離婚したニコールの近況
現地時間10月7日にインスタグラムを更新したニコールは、パリ・ファッション・ウィークで行われたシャネルのコレクションに訪れた際の写真を公開。「私と娘たちをご招待いただきありがとう」とシャネルに感謝を綴り、「ご一緒できてワクワクしました」と、アーティスティックディレクターに就任したマチュー・ブレイジーを讃えた。
PageSixによると、ニコールは6日に開催されたシャネルのショーに、キースとの間にもうけた娘のサンデー・ローズ（17）と、フェイス・マーガレット（14）を連れて来場。インスタグラムでは、前髪をカットした新ヘアスタイルで、白いシャツとグレーのパンツを身に付けてポーズを取る写真や、バズ・ラーマン監督とのツーショット、ヴァネッサ・パラディと並んでフロントロウに座る写真などをシェアした。
2006年にキースと結婚したニコールだが、9月29日に破局が報じられると、すぐに行動を起こし、翌30日に、自ら「和解しがたい不和」を理由に離婚を申請。サンデー・ローズとフェイス・マーガレットの主な親権を求めた。すでにキースは自宅を出ているそうだが、当初彼女は「別れを望んでおらず、関係を修復しようとしていた」と伝えられる。
なお、ニコールの投稿に、同じく離婚したばかりのナタリー・ポートマンから目がハートの絵文字を贈られているほか、ファンからは「キースなんて放っておけ。あなたは本当に素晴らしい！」「こんなにゴージャスな離婚見たことない」「あなたが美しく、魅力的で、類まれなのは疑う余地なし。美しいクイーンだよ」などとコメントが寄せられている。
引用：「Nicole Kidman」インスタグラム（＠nicolekidman）
