女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は９日に、第９話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

トキに２度目のお見合いのチャンスが訪れる。そのお相手は、鳥取藩の元士族の長男・山根銀二郎（寛一郎）だった。

目力が印象的な俳優・寛一郎（かんいちろう）は朝ドラ初出演。ネットは「お父さんに似てきたなあ」「息子さんだったのを初めて知りました。横顔がお父さんにそっくりだなあ」と沸いた。

父は佐藤浩市で、三國連太郎さんを祖父に持つ２９歳。「額のあたりが、お父さんの佐藤浩市さんにそっくり！」「佐藤浩市さんそっくり寛一郎さん！驚いた！！」「若い頃に似てる」「目元がお爺様の三國連太郎さんにクリソツ」と思わず比較。また「親父さんもそうだけど、寛一郎さんも親の名前など関係なく実力俳優になられましたよね」「寛一郎氏、初めてみたときよりどんどん男前になってきてるな」「この前見た佐藤浩市さんは三國さん化が進み、今朝の寛一郎さんは佐藤浩市さんにそっくりになってきている」といった声も寄せられた。

寛一郎は１９９６年８月１６日生まれの２９歳。２０１７年に俳優デビュー。同年公開の映画「ナミヤ雑貨店の奇蹟」で２７回日本映画批評家大賞新人男優賞（南俊子賞）を受賞。１８年公開の映画「菊とギロチン」での演技が評価され、同年の第９２回キネマ旬報ベストテン個人賞新人男優賞、１９年の第３３回高崎映画祭最優秀新進男優賞、第２８回日本映画批評家大賞助演男優賞に輝いた。大河ドラマは２０２２年の「鎌倉殿の１３人」、現在放送中の「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に参加。ＴＢＳ系「グランメゾン東京」（２０１９年）、フジテレビ系「ゴシップ＃彼女が知りたい本当の○○」（２２年）などのドラマに出演してきた。