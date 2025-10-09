◆米大リーグ 地区シリーズ第３戦 ドジャース２―８フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが８日（日本時間９日）、２連勝で突破に王手をかけて迎えた地区シリーズ第３戦の本拠地・フィリーズ戦で逆転負け。対戦成績は２勝１敗となり、リーグ優勝決定シリーズ進出は９日（同１０日）の第４戦以降に持ち越しとなった。先発の山本由伸投手（２７）は５回途中６安打３失点でポストシーズン（ＰＳ）初黒星を喫し、大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場するも５打数無安打に終わった。

２点ビハインドの７回からは４番手で通算２２３勝左腕カーショーが登板。今季限りでの現役引退を発表しているレジェンドは１イニング目は無死一、二塁のピンチをしのいだが、回またぎとなった８回。リアルミュート、シュワバーに２発を食らい、２回６安打５失点だった。

２年ぶりのポストシーズン（ＰＳ）登板を振り返り、「タフな相手だった。制球に苦しんだ。ストライクが入らないのにアウトを取るのは難しい」と唇をかんだ。制球が乱れた理由に関しては「自分でも分からない。できることは全てやったし、できる限りのことをやったが、今夜はそれができなかった」と話した。

レギュラーシーズンでは通算４５５試合で２２３勝９６敗、防御率２・５３だが、ＰＳは通算４０試合で１３勝１３敗、防御率４・６３となった。