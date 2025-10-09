こういうの探してた！【ユニクロ】40・50代の制服にしたい「大本命ニット」
秋支度の第一歩に取り入れたい、ニットアイテム。「どれを選べばいい？」と悩んでいるなら【ユニクロ】をチェックして。今回は、オンオフ使えそうなニットや、細見えを狙えるニットなど、ミドル世代の「こういうの探してた！」が叶いそうな「大本命ニット」をピックアップしてお届け。急に肌寒くなり「着る服がない……」となる前に、ぜひチェックしておいて。
こういうの探してた！ 着るだけでこなれるポロセーター
【ユニクロ】「ウォッシャブルニットリブポロセーター」各\2,990（税込）
デコルテがきれいに見えそうなポロ襟のスキッパーネックが特徴。ガバッと着るだけでこなれた印象を与えられそうなセーターは、おしゃれが苦手なミドル世代の強い味方になりそう。Tシャツやシャツ、タートルネックなどをインしたレイヤードスタイルも楽しめそうなので、秋コーデのバリエーションも広がりそうです。
ミドル世代の制服になりそうな定番人気商品
【ユニクロ】「メリノクルーネックセーター」\3,990（税込）
公式オンラインストアでレビュー1,200件超え、★4.2の高評価を獲得。ユニクロのニットアイテムを代表する、定番人気商品。上品な光沢感のある極細メリノウールを100％使用したセーターは、カジュアルすぎずきれいめに着こなせそうなのが魅力です。シンプルで合わせやすそうなので、オンにもオフにも毎日のコーデにヘビロテしそう。自宅で洗濯可能なのも嬉しいポイント。
サッと着てサマ見え！ インナーにも使えるポロネックセーター
【ユニクロ】「メリノポロセーター」\3,990（税込）
メリノウールを100％使用したセーターは、上品見えが狙えるポロネックデザインも販売中。一枚でもサマ見えしそうですが、コンパクトシルエットで、ジャケットやコートのインナーとしても着回せそうなのが魅力です。ワイドパンツやフレアスカートなど、ボリュームのあるボトムスもスッキリと着こなせそう。
ミドル世代の救世主に！ 細見えも狙える即戦力ニット
【ユニクロ】「メリノブレンドリブポロカーディガン」\3,990（税込）
縦のラインを強調するリブの編み地と、体に程よくフィットしそうなシルエットが特徴。細見えを狙えるカーディガンは、ニットトップスの着膨れ感が気になるミドル世代にぴったりの商品。テイスト問わず合わせやすく、一枚でも羽織りとしても着回しOK。秋コーデの即戦力になりそうです。
※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：mana.i