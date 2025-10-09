ことし6月、北九州市小倉北区で起きた強盗事件で実行役とされる少年2人が逮捕されていたことが分かりました。闇バイトに応募したとみられています。

警備会社からの通報は「仮面をかぶった男が刃物を突きつけている」というものでした。



ことし6月、北九州市小倉北区竪町の貴金属店に2人組が刃物を持って押し入り、金のネックレス22点時価総額3200万円相当を奪って逃走しました。





警察はことし7月、強盗などの疑いで実行役だった福岡県内の16歳と17歳の少年2人を逮捕していたと、10月9日に発表しました。2人は闇バイトに応募し、SNSで指示を受けていたとみられています。警察の調べに対し「遊ぶ金欲しさにやった」と話し、容疑を認めているということです。

警察によりますと、2人は事件後、タクシーで逃走し、福岡市の公衆トイレにネックレスが入ったリュックを隠したとみられています。



このリュックを回収したなどとして、21歳の左官工の男ら2人も逮捕されました。9日、この左官工の男の初公判が開かれました。



男は取り調べに対し「私が運ぶのはヤバいネックレスで、窃盗や強盗で得たものだろうと思っていたが、お金が欲しかったから運ぶことにした」と話していたということです。

警察によりますと、少年2人に約束されていた報酬は合わせて1500万円で、運び役とされる左官工の男は6万円を受け取る予定でした。しかし、事件翌日には全員、指示役と連絡がとれなくなり、金は受け取っていないといいます。



強盗や被害品の回収はいずれもSNSを通じて指示が出されていて、警察は「闇バイト」を利用した匿名･流動型犯罪グループ＝トクリュウによる事件とみて、指示役についても捜査しています。