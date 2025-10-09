《【お知らせ】TBS番組における不適切な放送について》

【写真】広末サイドが激怒！TBSがネタにした問題となったクイズ

10月9日までに、タレント・広末涼子の公式サイトで冒頭のような文書が公開された。

広末涼子の事務所がTBSに抗議

「広末さんの公式サイトを開くと、画面いっぱいに冒頭の文書が表示されるようになっており、所属事務所が怒りをあらわにしていることが伝わります。文書は《所属タレントの権利と名誉を守るため、必要な対応を誠実かる適切に行ってまいります》と締めくくられていました」（スポーツ紙記者）

所属事務所は、《2025年10月4日に放送されたTBSテレビ「オールスター後夜祭'25秋」において、弊社所属の広末涼子に関する不適切な内容が放映されました》としたうえで、

《同番組内のクイズコーナーにて、当該タレントの写真とともに「時速165キロを出したことがないのは?」という設問が提示され、出演者による「広末さんは事故を起こした際、時速165キロを出していたと報じられています」との発言が放送されました》

と番組の内容について説明。 これに対し、《名誉を著しく毀損する行為》だと抗議している。

「《この発言のもととなる情報は公的機関からの発表によるものではなく、また、当該事故については現在も警察による捜査が継続中です》としており、本事故がまだ“捜査段階”であることを強調。

さらに、《本人が関わる事件を笑いの題材として扱うことは、報道・放送に携わる者として極めて不適切》と指摘していました」（前出・スポーツ紙記者）

事務所はTBSに対し、《講義および名誉回復措置を求める内容証明を送付》したとしている。

続けて、《報道・表現の自由は尊重されるべきものではありますが、他社の尊厳や人権を侵害する表現が許されるものではないことは言うまでもありません》とTBSを厳しく非難。

「事故を“笑い”に昇華することは言語道断ですし、ましてやまだ捜査段階のものである事故を第三者が笑いの題材にするのはさすがにいかがなものかと。広末さんの事務所が怒るのも無理はないですし、今回の事象は“攻めすぎた”ということではなく、倫理観の問題だと思います」（前出・スポーツ紙記者、以下同）

今月上旬、TBSはタレント・辻希美の長女が第5子を抱く写真を「安らかに眠る妹」と題した記事を公開し、炎上している。

「炎上騒動を受けて、該当の記事は削除されました。“またTBSかよ”と思われても仕方ありません。周知のように“安らかに眠る”という表現は故人に使われるものです。そもそもこの表現を知らなかったのか、これも面白半分な感覚であえて使用したのか、真相はわかりませんが、どちらにせよ倫理観が欠けていると言わざるを得ませんね」

TBSには真摯な対応をしてもらいたいがーー。