天皇陛下は大阪・関西万博のため来日したハイチ暫定大統領評議会議長と御所で懇談されました。

天皇陛下は9日午前、大阪・関西万博のナショナルデーイベントに出席するため来日した、サン＝シルハイチ暫定大統領評議会議長とお住まいの御所でおよそ20分間懇談されました。

初めて来日した評議会議長から「日本食の素晴らしさに改めて感激した」と言われると、陛下は『和食』はユネスコ無形文化遺産に登録されていて、いま大変注目されていることを紹介されたということです。

また、陛下から「ハイチにはアーティストで世界的に活躍されている方がいますよね」と話されると、評議会議長は「今回の大阪・関西万博でも20人ほど来ている」と返答し、万博が非常に良いアーティストの紹介の場になっていることについて話題になったということです。

さらに、陛下から「ハイチは大地震やハリケーンなど、近年たびたび大きな自然災害に遭っていますが、国民の状況や復興の様子はどうですか」と質問されると、評議会議長は、ハイチの人たちの回復力に、非常に誇りを持っていることを話したということです。