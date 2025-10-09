5人組グループ・Aぇ! groupの末澤誠也さん（31）と佐野晶哉さん（23）が8日、ラジオ番組に出演し、メンバーの草間リチャード敬太さん（29）の騒動について謝罪し、現在の心境を明かしました。

今月4日、公然わいせつの疑いで逮捕され、6日に釈放された草間さん。末澤さんと佐野さんは8日、Aぇ! groupがレギュラーを務めるラジオ番組『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』に騒動後、初めて出演しました。

末澤さんと佐野さんは、草間さんの騒動を受け、ラジオの冒頭で「お騒がせしており申し訳ございません」と謝罪。続けて、末澤さんはグループについて「僕たちもいろいろ話し合いはしてるんですけど、たくさんの方が応援してくださってるなっていうのはすごく身にしみて感じてます」とコメント。

また、佐野さんは現在の心境について「正直まだ整理もついてない状態なんですけれども、必死に前を向こうと頑張ってますので、引き続きよろしくお願いします」と思いを語りました。

草間さんは現在、活動を休止していて、在宅での捜査が続けられているということです。