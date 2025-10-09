ÅìµþV¤¬¿·¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÎý½¬¡¡¡ÖÀµµ¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡×
¡¡ÅìµþV¤Ï9Æü¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÆâ¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¿·Îý½¬¾ì¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÎý½¬¤·¤¿¡£º£½Õ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¹©¼Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤òÅ·Á³¼Ç¤Ë¤¹¤ë¹©»ö¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤Î¤Û¤É´°À®¡£ËÜ³Ê»ÈÍÑ¤ÏÍèÇ¯¤«¤é¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¡È»îÍÑ¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ÏÍè½Õ¤«¤é¥Ù¥ì¡¼¥¶¤¬¼ç¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Ù¥ì¡¼¥¶¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Á°¤ÎÅ·Á³¼Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¡£ÅìµþV¤ÏJ1¾º³Ê¸å¤ÏÎý½¬´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¤ä²¼ÉôÁÈ¿¥¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¹©¼Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨¤ËÂ³¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Ï²ÆµÙ¤ß¤Ê¤É¤Ï¡¢Îý½¬¾ì¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤òÎ×»þÃó¼Ö¾ì¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤Î±¿Æ°²ñ¤Ë¤âÂß¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¼Ö¤ò»ß¤á¤ë¤È¡¢¼Ç¤¬½ý¤à¡£¤·¤«¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¤â¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤âÎ×»þÃó¼Ö¾ì¤È¤·¤Æ»È¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£»ý¤Á¼ç¤Î¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢ÈËË»´ü¤ÎÃó¼Ö¾ìÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ä¤à¤Ê¤·¡£ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¡¢º£¸åÃó¼Ö¾ì¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¼ç¾¤ÎMF¿¹ÅÄ¹¸¼ù¡Ê25¡Ë¤Ï¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ê¤É¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Ç¤Î¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸À¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÃó¼Ö¾ì¤Ê¤É¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢J1¤Ë¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢Íý²ò¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¡Ê64¡Ë¤â¡ÖÍèÇ¯¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¤½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åß¼Ç¤ËÀ¸¤¨ÂØ¤ï¤ê¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ä¤ì¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÅØÎÏ¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤À¤·¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅ·Á³¼Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ï²£¤¬Ìó2¥á¡¼¥È¥ëÃ»¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÀµµ¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£¼Ç¤ÎÆ±¤¸¤È¤³¤í¤¬ÄË¤à¥¹¥È¥ì¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£