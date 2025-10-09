¸¶±Ñè½²Ö¤¬¹ñÆâ½é½Ð¾ì¤Ø¡¡10Æü¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼½÷»Ò¥´¥ë¥Õ
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Û¥ó¥À¤Ï10Æü¡¢ÀÅ²¬¸©ÅìÌ¾CC¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£9Æü¤Ï³ÆÁª¼ê¤¬Ä´À°¤·¡¢ÍèÇ¯¤ÎÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¹ñÆâ¤Ïº£Ç¯½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¸¶±Ñè½²Ö¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç¤ä¤Ã¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤ë¡£º£²ó¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤¬Æñ¤·¤¤¤¬Í¥¾¡¤¬ÌÜÉ¸¡×¤È°ÕÍßÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤ÇÀï¤Ã¤¿º£Ç¯¤Ï8·î¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¾º³Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤È¤â¤Ë1¾¡¤Î´ä°æÌÀ°¦¡¢ÀéÎç¤ÎÁÐ»Ò»ÐËå¤Ï³®Àû»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£ÌÀ°¦¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ë¾å°Ì¤Ç²ó¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢ÀéÎç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡£Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊ³Æ®¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£