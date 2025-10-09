声優・岬なこのフォトブック『岬なこフォトブック いろいろなこ』が2025年10月24日（金）にイマジカインフォスから発売される。

【画像】 声優・岬なこのフォトブック『岬なこフォトブック いろいろなこ』特典詳細

『岬なこフォトブック いろいろなこ』は岬なこが声優グランプリで連載をしていた「メゾン・ド・ナコ」の連載の2年間分をまとめたフォトブック。タイトルが決定し、表紙＆特典画像が発表された。通常版の表紙はやんちゃでボーイッシュなカットに決定。インフォスクエア限定カバーは、ピンクの部屋着に包まれたカットに決定された。限定版の特典絵柄も一挙公開され、イベントの応募も受付中となっている。

誌面では、ナチュラルで柔らかな表情から、遊び心あふれるコミカルなカット、クールな一面まで、まさに“いろんな岬なこ”が詰め込まれている。撮影テーマや衣装も多彩で、ファンはもちろん、彼女の魅力を改めて発見できる内容となっている。

特定店舗で購入すると特典が付属する。アニメイトでの特典は複製サイン＆コメント入りブロマイド2種セット、ゲーマーズでの特典はL版ブロマイド3枚セット、セブンネットでの特典はブロマイド１種などの特典が実施される。

フォトブック発売を記念して、サイン会や特典ブロマイドへの直筆サイン会、さらには写真パネル展の開催も予定。詳細は「声優グランプリ」公式サイトおよび岬なこの公式Xで順次発表される。

■イベント情報『フォトブックサイン会』抽選対象法人：インフォスクエア日時：2025年12月13日（土）対象期間：2025年11月17日（月）まで当選通知：2025年11月下旬頃予定場所：都内某所

『特典ブロマイドサイン会』抽選対象法人：アニメイト・ゲーマーズ日時：2025年12月14日（日）対象期間：2025年11月17日（月）まで当選通知：2025年11月下旬頃予定場所：都内某所

■パネル展情報『AKIHABARAゲーマーズ本店・原宿ゲーマーズ』パネルプレゼントキャンペーン「あなたのお名前」&「直筆サイン・コメント」入り展示パネルゲーマーズ全店舗、ゲーマーズ通販にて『岬なこフォトブック いろいろなこ』を予約・購入（下記期間中）すると、1冊につき1枚「プレゼント応募用紙」をお渡し。応募者様より抽選でプレゼント。展示期間：2025年10月22日（水）～2025年11月9日（日）プレゼント応募用紙配布期間：2025年10月22日（水）～2025年11月24日（月・祝）※商品が搬入され次第、キャンペーン開始

『ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店』ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店で『岬なこフォトブック いろいろなこ』を予約・購入のお客様には限定ブロマイドをプレゼント。展示期間：2025年10月24日（金）～2025年11月30日（日）

（文＝リアルサウンド ブック編集部）