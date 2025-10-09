WOLF HOWL HARMONY¡¢¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡ÙED¡ÖMarmalade¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥«ー¥É¤â
¡¡WOLF HOWL HARMONY¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖMarmalade¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Þー¥Þ¥ìー¥É¡Ë¤ò11·î21Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±³Ú¶Ê¤¬10·î26Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ßÅì±Ç¤Ë¤è¤ëÇ¦¼Ô»þÂå·à¤Ç¡¢º´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE¡¿FANTASTICS¡Ë¤¬¼ç±é¡¢´ÆÆÄ¤Ï»°ÃÓ¿ò»Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢Àï¹ñ¤ÎÀ¤¤òÉñÂæ¤Ë¡ÈÎò»Ë¥í¥Þ¥ó¡ß²ø½Ã¥Ð¥È¥ë¡É¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¿·»þÂå¤Î¥Òー¥íーÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡ÖMarmalade¡×¤Ï¡¢¤Û¤í¶ì¤µ¤È´Å¤µ¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¡È¥Þー¥Þ¥ìー¥É¡É¤Ë½Å¤Í¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤äÊÌ¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¶ì¤ß¤òÊú¤¨¤¿·Ð¸³¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤à»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¡£¥¸¥ã¥à¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¼ÑµÍ¤á¤ë¤è¤¦¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿Æü¡¹¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ³Î¤«¤Êå«¤äÌ¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ä´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤âÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡ÈÁÛ¤¤¡É¤ò¿®¤¸¤ÆÊâ¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂº¤µ¤ò²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅê±Æ¤·¤¿¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥«ー¥É¤âÈ¯Çä·èÄê¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò»Ï¤á¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥¯¥ê¥Ã¥×¤ä¥é¥Ðー¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤É¤òÆ±º¡£¤µ¤é¤Ë¡¢LDH¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óSHOP¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢LOVERED¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥é¥Ðー¥ー¥Û¥ë¥Àー¤È¥é¥Ù¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ê¤É¡¢³Ú¶Ê¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥°¥Ã¥º¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Èー¥¯²ñ¡Ù¤Ø¤ÎÃêÁª¸¢Íø¤òÍÑ°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥×¥êー¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¡ØMarmalade ASMRÆ°²è¡Ù¤ä¡ØMarmalade Make-upÆ°²è¡Ù¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Î¿·¤·¤¤´é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÃêÁª¤Ç¡ØMarmalade SPECIAL EVENT¡Ù¤Ø¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Á°ºî¡ÖBossa Bosa¡×¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤¿¡ÈMUSIC CARD¤ªÅÏ¤·²ñ¡É¤äÍ½Ìó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÆÃÅµ²ñ¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
