ÇÐÍ¥¡¦¾¾½ÅË¤¬µþÅÔ¤ÎÌ¾Ñë¡¦ÅìÊ¡»û¤Ë¤Æ¡ÖÎ¹¡×¤òÃå¤³¤Ê¤¹½©¤ÎÁõ¤¤¡¡¡Ø¥µ¥é¥¤¡Ù11·î¹æÈ¯Çä
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¾¾½ÅË¤¬É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡Ø¥µ¥é¥¤¡Ù2025Ç¯11·î¹æ¤¬10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¾®³Ø´Û¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛµþÅÔ¤Î¡È¤¨¤¨Å¹¡É¾Ò²ð¤ò¥Á¥é¸«¤»
¡¡º£¹æ¤Î¡Ø¥µ¥é¥¤¡Ù¤Ï¡ÖÎ¹¡×¤òÃå¤³¤Ê¤¹½©¤ÎÁõ¤¤ÆÃ½¸¡£¾¾½ÅË¤¬½©¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëµþÅÔ¤ÎÌ¾Ñë¡¦ÅìÊ¡»û¤òË¬¤Í¤¿¡£Æ±»û¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÄÌÅ·¶¶¡¢»ÍÀçÅç¤ÎµðÀÐ¤òÇÛ¤·¤¿¸Ï»³¿åÄí±à¤ÎÆîÄí¤Ê¤É¸«¤É¤³¤í¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤ò¾Ò²ð¡£²°³°¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¤³¤Îµ¨Àá¡¢¡Öº£½Ü¤Î¿·ºî ¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¸·Áª¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤È¤·¤Æ¡¢³¹Êâ¤¤äÎ¹¤Ë»÷¹ç¤¦Áõ¤¤¤¬¥¢¥¤¥Æ¥àÊÌ¤ËÄó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥È¥é¥Ã¥É¤Ë¥â¥À¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤ë¡¢Î©¤Á¶ß¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤ÎºÙÉô¤¬Íø¤¤¤¿¥¦ー¥ë¤Î¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤Ç¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤ÃåÍÑ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÆÃÊÌÉÕÏ¿¤Ï2026Ç¯ÈÇ¡Ø¥¢¥¯¥¢¥¹¥¥åー¥¿¥à¡Ù¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¼êÄ¢¡£1851Ç¯¡¢±Ñ¹ñ¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢Ä¹¤¯²¦¼¼¸æÍÑÃ£¤òÌ³¤á¤ëÎò»Ë¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥¢¥¯¥¢¥¹¥¥åー¥¿¥à¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼êÄ¢¤À¡£É½»æ¤Ë¤Ï¼ê¿¨¤ê¤Î¤è¤¤¾å¼Á»æ¤òÍÑ¤¤¡¢ÂÑµ×À¤Î¤¢¤ë¥Õ¥£¥ë¥à²Ã¹©¡£ÃæÌÌ¤Ï2026Ç¯¤È2027Ç¯¤òÐíâ×¤Ç¤¤ëÇ¯´Ö¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ë²Ã¤¨¡¢½ñ¤¹þ¤ß¤·¤ä¤¹¤¤·îÊÌ¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤ÈÊØÍø¤ÊÊý´ã¥á¥â¤Ç¹½À®¡£ÃË½÷Ìä¤ï¤º»È¤¨¤ë¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÆÃ½¸¤Ï¡ÖÈþ¤Î¿¿¿ñ¡×¡£Âè1Éô¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºµþÅÔ¶þ»Ø¤Î¹ÈÍÕ¤È¡¢Íªµ×¤ÎÎò»Ë¤òÅÁ¤¨¤ë»ûÊõ¤ò°ìÅÙ¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ëÌ¾Ñë¤ò°ÆÆâ¡£¤³¤Î½©¡¢Ë¬¤ì¤ë¤Ù¤µþÅÔ¤ÎÈþ½Ñ´Û5Áª¤òÈþ½Ñ»Ë²È¤Î»³²¼ÍµÆó¤¬²òÀâ¡£¸ÅÅÔ¤Ë±Ç¤¨¤ë¡Ö¿ä¤·¡×¤Î¥â¥À¥ó·úÃÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Îò»Ë¾®Àâ²È¤Îß·ÅÄÆ·»Ò¤¬½Ò²û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹Ã«ÀîÅùÇì°ìÌç¤Ë¤è¤ë¾ãÊÉ²è¤ÈÅí»³É÷¤Î¹ë²÷¤ÊÀÐÁÈ¤ß¤¬Èþ¤·¤¤ÃÓÀô¼°Äí±à¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃÒÀÑ±¡¤â·ÇºÜ¡£
¡¡Âè2Éô¤Ï¡ÖÄÌ¤¤Â³¤±¤¿¤¤¡¢µþ¤Î¡È¤¨¤¨Å¹¡É¡×¤ò¾Ò²ð¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅ¹¤òÃÎ¤ë¤è¤ê¤â¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ËÄÌ¤¦ÆëÀ÷¤ß¤ÎÅ¹¤ò¿ô¸®¤À¤±¤â¤Á¤¿¤¤¤â¤Î¡¢¤È¤¤¤¦Ãå´ãÅÀ¤«¤é¡¢½Ü¤ÎÌ£¤ò¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç³Ú¤·¤ó¤Çµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤°ì¶ù¤Ç°Â¤é¤²¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¡È¤¨¤¨Å¹¡É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÄÌ¤¤Â³¤±¤¿¤¤¡¢µþ¤Î¡È¤¨¤¨Å¹¡É¡×¤Î°ìÎã¡£¡Ø¤ªÎÁÍýMIYAMA¡Ù¤Ç¤Ï¹âµé¥¸¥Ó¥¨Å¹¤ÎÌ£¤òµ¤·Ú¤ÊÎ©¤Á吞¤ß¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡£¼Ì¿¿¤ÏÆÃ¾å¼¯¥íー¥¹¥È¡£Ç»¸ü¤ÊÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¤ªÁ¦¤á¤À¡£
¡¡¥µ¥é¥¤¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆÃÊÌÊÔ¤ÏÇÐÍ¥¡¦µÈ±Ê¾®É´¹ç¡£¡Ø¥¥åー¥Ý¥é¤Î¤¢¤ë³¹¡Ù¡ØÆ°Íð¡Ù¡Ø¤Õ¤·¤®¤ÊÌ¨¤ÎÊª¸ì¡Ù¡Ø¤¤¤Î¤Á¤ÎÄä¼Ö¾ì¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î±Ç²èºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¿µÈ±Ê¾®É´¹ç¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤ÊÅÐ»³²È¡¢ÅÄÉô°æ½ß»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£½÷À¤ÇÀ¤³¦½é¤Î¼·ÂçÎ¦ºÇ¹âÊöÅÐÄº¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¬¤ó¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÆ®ÉÂ¤·¤¿ÅÄÉô°æ¤È¤Î¸òÎ®¤ä¡¢º£ºî¤Î¥Æー¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤¬±Ç²è¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£10·î31Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¤Î°ì¾ìÌÌ¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡ØËÌ¤Î¥«¥Ê¥ê¥¢¤¿¤Á¡Ù°ÊÍè¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤ËºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë