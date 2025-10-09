照英、妻＆長女＆次女“手作り”のスペシャルケーキで愛犬20歳の誕生日をお祝い「人間の年齢に換算すると96歳〜100歳以上」
タレントの照英（51）が8日に、自身のインスタグラムを更新。「愛犬テン20歳の誕生日を迎えました！」と、特製ケーキを添えて愛犬の誕生日を報告した。
【写真】妻＆長女＆次女“手作り”のスペシャルケーキで愛犬20歳の誕生日をお祝いした照英
投稿では「日々、テンも一生懸命頑張ってくれています！家族全員が愛犬テンに愛情を注いできた証を、テンが20歳という形で示してくれた感じがしております」と愛犬への思いを記し、「皆様、いつもいつも愛犬テンを応援して頂き有り難う御座います！」「また、テンの命を支え続けて頂いております、動物病院の先生＆スタッフの皆様、本当に有り難う御座います！」「そして、何よりもテンに出会わせて頂いた、愛犬ハウスセキノの皆様にも感謝致します」とたくさんの感謝をつづった。
続けて「このケーキは妻＆長女（15歳）＆次女（8歳）が手作りで作ってくれたスペシャルテンテンケーキです！」とテンちゃんの顔を模したケーキと「20」と記されたケーキが並ぶ写真を披露。「テンは人間の年齢に換算すると96歳〜100歳以上の様です」と明かし、「テンに出会えて本当に幸せだよ！テン本当に本当に本当に本当におめでとう！」と愛情あふれるメッセージを送った。
コメント欄には「おめでとう」「凄い」「ケーキそっくり」「かわいい姿にいつも癒されています」「大好きな家族に囲まれて幸せだね」「長生きしてねー」などの声が寄せられている。
照英は、2005年10月にフリーアナウンサーだった阿部和加子さんと結婚。07年2月に第1子となる長男、10年2月に長女、16年11月に次女が誕生した。
