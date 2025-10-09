ルヴァン杯決勝へ川崎を支える守備意識。象徴的だったFWエリソンの言葉や11戦11ゴールの伊藤達哉らの献身性と高い個の力
［ルヴァンカップ・準決勝・第１戦］川崎 ３−１ 柏／10月８日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
ルヴァンカップの決勝進出を懸けて対戦した川崎と柏。10日前にリーグ戦でも対戦していた両者はそこで４−４の打ち合いを演じていた。
そのなかで、３−４−２−１でこれでもかというほど主体的にボールをつないでくる柏に対し、４−２−３−１の川崎が目を向けたのは４失点したことで、特に前半はボランチの山本悠樹が「狙いどころも難しく、自由にやらせすぎた」とテンポよくパスをつながれ、崩された展開でもあった。
ルヴァンカップではその修正をテーマにした川崎は、リターンマッチとなったホームでの準決勝第１戦は、押し込まれた後半に１失点したことは課題だが、３−１と２点のリードを得て、アウェーでの第２戦に臨めることになった。
何より光ったのは守備意識の高さだ。
「（３−４−２−１の柏の）２シャドーを（川崎の）ダブルボランチがマンマーク気味に抑えてきたこともあり、その間にCF垣田（裕暉）がクサビのボールを受けられる展開もあったと思います。ただその状況を活かしきれていたかというと必ずしもそうではなかったと思います」
柏のリカルド・ロドリゲス監督が振り返ったように前半はリーグ戦の課題を修正した川崎が“良い守備からの良い攻撃”を実践し、２−０で折り返すことに成功している。
一方で後半はリカルド・ロドリゲス監督が状況の打開へ、ボランチに戸嶋祥郎、右ウイングバックに山之内佑成らを投入。
「前半、左サイドは上手く機能していたと思います。一方で右サイドはなかなか上手く機能せず、奥行きも幅もなかなか取れなかったなかで、ハーフタイムの交代になりました。また、（ボランチの）ノブ（中川敦瑛）が累積警告による出場停止で不在でした。彼のクリエイティブなプレーも押し込んだ際には、チームにプラスアルファを提供してくれていたので、その不足分をサチ（戸嶋）を起用し、（もうひとりのボランチの山田）雄士をひとつ前で起用することによって、後半よりクリエイティブなプレーを雄士がチームに提供してくれていたと思います」
そうリカルド・ロドリゲス監督が語ったように後半に形を変化させた柏に対し、川崎は押し込まれる時間が続いたが、CFエリソン、サイドハーフの伊藤達哉、マルシーニョも低い位置まで下りて、スペースを埋める。高い守備意識と、ここぞでの個の力で、終盤には３点目を奪い、２点のリードを得てアウェーでの第２戦に臨むことになった。
本来はより攻撃に力を割きたいであろうエリソンの言葉も象徴的であった。
「チームとして素晴らしい勝利を勝ち取ることができました。良いゲームができたと思います。柏さんは本当に能力の素晴らしいチームだと思っています。しかし、自分たちはやるべきことをやって勝利を掴むことができました。終わったのでまずはゆっくり休んで、このゲームのいくつかの修正点を改善していきたいです。
柏さんとのこの間のゲームは自分は（累積で）出場できませんでしたが、技術面はかなり高いものがあるという印象でした。彼らの特長を消すためにも、しっかり締めてプレスをかけなくてはいけないと考えていました。しっかりこのゲームは相手の長所を消すことができたんじゃないかなと思います。自分たちがしっかり締めて、相手の技術面の高いところを遮ってしまえば、彼らは攻撃をできないかなと思います。
ただそれは簡単なことではなく、すごく難しい守備の対応になっていました。本当にマークを激しくしたので疲労感は強く感じています。それでも、ポジティブな結果になって良かったです。ただ何も勝ち得ていない。もう１試合結果をしっかり勝ち取りたいです。今日のゲームを100パーセントと表現すなら、次のゲームは200パーセントで挑んでいかないといけないと思います」
