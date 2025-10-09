◇サッカー国際親善試合 日本―パラグアイ（2025年10月10日 大阪・パナソニックスタジアム吹田）

日本代表は10日に大阪・パナソニックスタジアム吹田でパラグアイとの国際親善試合に臨む。9日は試合会場で公式練習が行われ、報道陣に公開された冒頭15分間ではジョギングやストレッチ、ロンド（鳥かご）などで調整した。

今回の招集全26人がピッチに姿を見せたが、先月の米国遠征で痛めた左足首が万全ではないとみられるMF久保が前日8日に続いて別メニュー調整。この日はFW前田も全体練習に参加せず、日本協会（JFA）の広報担当者は「左足の張りがあるので別メニュー」とアナウンスした。

▽今回の日本代表招集メンバー

＜GK＞

早川友基（鹿島）、大迫敬介（広島）、鈴木彩艶（パルマ）

＜DF＞

長友佑都（FC東京）、谷口彰悟（シントトロイデン）、渡辺剛（フェイエノールト）、安藤智哉（福岡）、橋岡大樹（スラビア・プラハ）、瀬古歩夢（ルアーブル）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）

＜MF/FW＞

伊東純也（ゲンク）、南野拓実（モナコ）、鎌田大地（クリスタルパレス）、相馬勇紀（町田）、小川航基（NECナイメヘン）、前田大然（セルティック）、堂安律（Eフランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、町野修斗（ボルシアMG）、中村敬斗（Sランス）、佐野海舟（マインツ）、久保建英（Rソシエダード）、斉藤光毅（QPR）、望月ヘンリー海輝（町田）、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）