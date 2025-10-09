µÆÀîÎç¡¡¾®ÁÒÃÒ¾¼¤µ¤ó¤ËÎ¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¼«¿È¤¬¤ª¤Ä¤é¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎµÆÀîÎç¡Ê£´£·¡Ë¤¬£¹Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯£±£²·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®ÁÒÃÒ¾¼¤µ¤ó¤Ø´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µÆÀî¤È¾®ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤È¤¯¥À¥Í¡ª¡×¤Ç¶¦±é¡£¾®ÁÒ¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤ò¡Ö£µÇ¯£³¤«·î¡¢ËèÄ«°ì½ï¤Ë¡£¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤ó¤À¤³¤È¤â¡£ºÇ½é¤ÏÉÝ¤¯¤Æ¤È¤Ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²èÌÌ¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¢Á´Á³°ã¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾®ÁÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ÝÇ½³¦¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¿Í¡¢Á´Á³¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®ÁÒ¤µ¤ó¤¬Í£°ì¡¢¤¹¤´¤¯¿Æ¿È¤Ë¡£Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÎå¤Þ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡£ºòÇ¯£±£±·î¡¢µÆÀî¤¬Î¥º§¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¾®ÁÒ¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¾®ÁÒ¤µ¤ó¡¢ÉÂµ¤¤Ç³ÊÆ®¤µ¤ì¤Æ¤¿»þ¤Ç¡¢¾®ÁÒ¤µ¤ó¼«¿È¤¬¤ª¤Ä¤é¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ë¡£¡Ø¸µµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤·¤¿¤é¡ØÎç¤Á¤ã¤ó¡¢Âç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤Ã¤ÆÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤â¤Ø¤³¤¿¤ì¤¿¤È¤¤Ï¾®ÁÒ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤Ë¡£²¸¿Í¤Ç¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£