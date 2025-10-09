約540万円！ トヨタ“新”「“7人乗り”ミニバン」発表！ 「エスティマ後継機」な246馬力モデル！ スポーティなデザインもいい「シエナ」中国に登場

約540万円のエスティマ後継機

トヨタと中国広州汽車の合弁会社「広汽トヨタ」は2025年9月23日、現地で生産している大型ミニバン「シエナ」の2026年モデルを発表しました。

シエナは、1997年に北米でデビューしたミニバンで、卵を連想させる先進的なスタイルで話題になった「プレビア」（日本名エスティマ）の系譜を受け継ぐモデルです。

スポーティなデザインもいい7人乗りミニバン！

当初は北米生産、北米専売でしたが、2021年に発売された現行モデル（4代目）は世界各国で展開されており、生産も北米のほか、中国で行われるグローバルモデルとなっています。

ボディサイズは全長5165mm×全幅1995mm×全高1765mm、ホイールベース3060mm。全高が少し低めでシュっとしたスタイリングは、エスティマ譲りの軽快感を感じさせます。

シートレイアウトは2-2-3の7人乗り。パワーユニットは2.5リッターハイブリッドで、システム最高出力181kW（246馬力）を発生します。駆動方式はFWD（前輪駆動）または4WDです。

今回発表された2026年モデルは、基本デザインはそのままに、装備の拡充や質感の向上が図られています。たとえば上級グレードのインテリアにはブラウンのセミアニリンレザーや乗降の際に足もとを照らすウェルカムライトなどが採用され、上質な雰囲気を一段と高めています。

また、上級グレードの2列目シートは、電動調整やロングスライドに加えて、16点マッサージ機能も内蔵。移動中の疲労軽減や体圧分散に配慮し、快適なロングドライブを楽しめます。

ボディカラーは新色「サイバーゴールド」をはじめ全5色を設定。陰影の出やすい面構成に映えるカラー提案で、ミニバンながら存在感のある佇まいを演出します。

2026年モデルの価格は29万9800元（約600万円）からで、当面、エントリーグレードの「コンフォート」は3万元（約60万円）値下げの26万9800元（約540万円）、中間グレードの「デラックス」（4WD）も3万元値下げの33万9800元（約680万円）。

ミニバン市場が堅調な中国でシエナはファミリー層を中心に高い人気を博しています。姉妹車である一汽トヨタの「グランビア」と合わせれば、最も人気のある大型ミニバンのひとつと言っていいでしょう。

今回実施された質感向上と価格施策を通じて、新規顧客の取り込みを図り、大型ミニバン市場での存在感を一層強固なものにする考えです。