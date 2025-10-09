◆米大リーグ 地区シリーズ第３戦 ドジャース２―８フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが８日（日本時間９日）、２連勝で突破に王手をかけて迎えた地区シリーズ第３戦の本拠地・フィリーズ戦で逆転負け。対戦成績は２勝１敗となり、リーグ優勝決定シリーズ進出は９日（同１０日）の第４戦以降に持ち越しとなった。先発の山本由伸投手（２７）は５回途中６安打３失点でポストシーズン（ＰＳ）初黒星を喫し、大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場するも５打数無安打に終わった。

初回に右中間を破る三塁打を放ったベッツは今季がＲソックス時代から通算９度目のポストシーズン（ＰＳ）で、この日が７９試合目だった。ＰＳではキャリア初の三塁打は得点にはつながらなかったが、この日も２安打で打率４割９厘と絶好調。試合後のクラブハウスで取材対応し、「まるで我々がすでに敗退したかのように感じられるが、俺たちはまだ２勝１敗でリードしているという事実がある。当然のことながら、俺たちにはプレッシャーがかかっている。だが、プレッシャーとは特権だ。何て説明していいかわからないが、チームを打ち負かすのは容易ではないということだ」と話した。