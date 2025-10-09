１１月１５、１６日に東京ドームで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」のメンバーに選出された中日の岡林勇希外野手が９日、バンテリンドームで取材に応じた。

今季は１２球団唯一となる全試合フルイニング出場を達成し、１６８安打で自身２度目の最多安打を獲得した。２３年１１月以来となる代表選出に「光栄なこと。変に気負わず、いつも通りやれたらいいかなと思います」と喜んだ。

チームはこの日から、秋季練習がスタート。バンテリンドームの外野には、来季から新設されるテラス席「ホームランウイング」の位置を示した白線が引かれ、“新球場仕様”で練習を行った。フェンスの高さは１メートル２０センチ低い３メートル６０センチに、本塁からの距離は右中間・左中間まで各６メートル減の各１１０メートルに変更となる。

打撃練習中に中堅の守備についた岡林は「東京ドームに近い感覚。フェンスが近い分、外野手としては勝負際が変わってくる」と分析。「ポジショニングや投手の配球も変わってくると思うので、確認しながらやっていきたい」と話した。今季開幕投手を務めた高橋宏は「だいぶ狭くなる印象。もっとピッチャーの技術を上げないと勝てない」と危機感を募らせた。