東京都は９日、今年度のパラスポーツ次世代選手発掘プロジェクトの参加者を募集すると発表した。

パラリンピック、デフリンピックなどの国際大会を目指すパラスポーツに興味がある人を対象に実施する。参加者は体力測定会、競技体験会で実際に競技を体験できるほか、専門家に個別で競技選択などの相談も行える。

競技体験会には来年２月のミラノ・コルティナ、パラリンピック大会の大日方邦子日本選手団団長による講演も実施される。

◆日時 体力測定会は２５年１２月１３日（江戸川区スポーツセンター）、競技体験会は２６年２月７日（荒川総合スポーツセンター）。

◆締め切り ２５年１１月１４日。

◆対象者 （１）大会出場を目指す意思がある人、継続して競技スポーツに取り組みたい人（２）都内在住、在学、在勤いずれかの人（３）令和７年度末で年齢が概ね１０歳から４５歳までの人（４）肢体不自由、視覚障害、知的障害、聴覚障害のいずれかの障害のある人。（障害者手帳の有無は問わない）。

◆申し込み方法 インターネットによる申し込みは、公式ホームページの入力フォームから。ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｐａｒａ‐ａｔｈｌｅｔｅ．ｔｏｋｙｏ／。郵送による申し込み公式ホームページからダウンロードできる申込用紙を印刷し、必要事項を記入し、送付する。