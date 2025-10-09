「キティちゃん好きのヘビースモーカーで虎キチでした」元番記者が語る高市早苗・自民党新総裁の”素顔”
女性初の総理大臣になりそうな高市早苗・自民党総裁（63）の”素の姿”はどうなのか。かつての番記者は「イメージと真逆なところもあれば、しっくりするところもある」と語る。乙女とオッサンの両面を併せ持つ“不思議ちゃん”だったというのである。
＊＊＊
（24年9月18日に配信した記事を再構成しました）
【写真】離婚後にまた同じ相手と再婚。夫の「元同僚議員」とのツーショット
週刊誌に書かれても真っ先に気にするのは「写真写り」
高市氏の意外な一面を教えてくれたのは、彼女が総務大臣だった2015年頃に番記者を務めていた男性記者だ。記者は初めて大臣室に入ったとき、高市氏の足元を見てびっくりしたという。かわいらしい「キティちゃん」があしらわれたスリッパを履いていたからである。
「タカ派のコワモテイメージとは真逆だったのでびっくりしましたよ。実は女の子っぽいところがあるんですよ」（元番記者）
ファッションやメイクにもすごく気を遣っていたという。
「自分について書かれた週刊誌の早刷り記事を手にすると、どんなに悪口を書かれていようとも、真っ先に文章よりも自分の写真写りを気にします」（同）
15年に第3次安倍改造内閣が発足した時は「就任式でお気に入りのドレスで着飾れなかった」と大騒ぎしていたという。
「第2次安倍改造内閣で女性初の総務大臣に抜擢されたのですが、次も続投になるとは直前まで聞かされていなかった。結局、フォーマルではない上着を纏って記念撮影に臨んだんですが、『なんで事前に教えてくれなかったのよ』と安倍さんへの不満をブツブツ言っていました」（同）
音と匂いが“異様だった”大臣室
イケメン好きを隠さなかったとも振り返る。
「当時、付いていた精悍なSPのことを『イケメンよねぇ』と、いたく気に入っていましたね。彼が昇進したかで外れた時は『今度の人はガッカリ』と露骨にこぼしていた。記者も男前の人をかわいがります」（同）
一方で“オヤジ臭さ”も存分に見せつけられたという。
「大臣室の異様な光景は忘れ得ません。入った瞬間、まずプーンとお香の匂いが鼻につくんです」（同）
高市氏は知る人ぞ知るヘビースモーカー。タバコの匂い消しのためのお香を炊いていたのである。
「室内に入っていくと“ゴォー”という空気清浄機の音が聞こえてきます。常時、2〜3台稼働しているのでうるさいのです。さすがに大臣室で吸っている姿を見たことはありませんが、懇親会の時は紙巻タバコを美味しそう吸っていました」（同）
加えてもう一つのオヤジエピソードが“虎キチ”である。地元が奈良で大学が神戸大学ということもあり、熱狂的な阪神タイガースファンなのだ。
「大臣室にも阪神コーナーが設けられ、タイガースのユニフォームやマスコット人形が飾られていました。酒が入ると阪神愛を語り出します」（同）
女性記者からは「タバコ臭い」と不人気
男性記者たちの評価は上々だったという。
「人間味があってかわいらしいんですよ。お高く止まっているところがないし。男が多い官僚たちからも好かれていたと思います。当時は櫻井翔くんのパパである櫻井俊氏が次官でしたが、いい人間関係を築いていました」（同）
一方、女性記者からは「タバコ臭いんですよね。あと、どことなく男に媚びる姿勢も…」（某紙女性記者）と、かんばしくない。
乙女とオッサンの両面を併せ持つ“不思議ちゃん”は、はたして女性初の総理大臣として国民から愛される存在になるのだろうか。
デイリー新潮編集部