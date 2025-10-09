「極右のタカイチ首相」に韓国が悲鳴をあげる。だが、李在明（イ・ジェミョン）政権は日本を敵に回せない。米国との関係が悪化し、日本に頼るしかなくなったからだと韓国観察者の鈴置高史氏は喝破する。

謝らないタカイチでは困る

鈴置：やはり、憤怒一色でした。10月4日、高市早苗・前経済安全保障相が自民党総裁に選ばれると、韓国紙は一斉に「極右の首相が誕生する」と激しく不満を表明しました。

内容は保守系紙も左派系紙も似たりよったりなので、中道保守の中央日報「従軍慰安婦の用語も拒否した“女の安倍”…日本初の女性総理に登る ［自民党総裁にタカイチ］」（10月4日、韓国語版）から高市評を引用します。

「反日の本性」を現したいけれど…

・靖国神社に参拝すると同時に、「大臣級を『竹島の日』の行事に送らねばならない」との発言に躊躇しない。

・「従軍慰安婦とは不正確な日本語」として、自身と［意見を］同じくする議員の活動により「『従軍慰安婦 強制連行』という文句は教科書から姿を消した」と自慢しもした。

――高市氏のどこが気に入らないのでしょうか？

鈴置：要は、「謝れ」と命じても謝らないからです。例えば慰安婦に関し、韓国は1991年頃から日本に謝罪を要求し始めました。朝日新聞が「慰安婦は強制連行だった」と報じたからです。

戦時中に大人だった韓国人は強制ではなかったことを知っていました。しかし、当時の盧泰愚（ノ・テウ）政権が日本への技術移転要求の武器に強制連行カードを使ったので、本当のことは言いだせませんでした。この辺りは『韓国消滅』第4章第2節「植民地になったことなどなかった」に詳述してあります。

結局、強制連行の証拠は韓国でも日本でも見つからなかったのですが、宮沢喜一政権は「日本軍の関与があった」としてお詫びと反省を表明する河野談話を1993年に発表しました。うるさい韓国に根負けしたのです。「河野」とは当時、官房長官だった河野洋平氏――河野太郎・前デジタル相の父親――です。

河野談話を対日攻撃の武器に

――官房長官が謝ったのに、韓国は何が不満なのでしょう？

鈴置：河野談話に味をしめて、事あるごとに謝罪を要求するようになったのです。「慰安婦」はもちろん、歴史カードを繰り出して日本にマウントをとる狙いです。

背景には韓国の経済的成功があります。1988年のソウル五輪を契機に日本からの援助は基本的には消滅した。韓国は日本に対し気を使う必要がなくなったのです。1997年の通貨危機など、突発事態は別として。

もうひとつは経済成長と共に「立派な歴史」が欲しくなったことです。「我が国は一流国」と胸を張るには「日本の植民地になったことなどなかった」――少なくとも「植民地支配は受けたが、不法なものだった」との歴史が要るのです。

朝鮮人慰安婦も大いにこの歴史の捏造に関係します。強制連行ということにしておかないと、大日本帝国の戦争に朝鮮女性が協力していたことになる。

韓国人の多くは「日本の植民地支配が不法だった」証拠として「上海に正統な大韓民国臨時政府が存在し、日本と戦っていた」と信じています。

戦争相手の日本軍に朝鮮女性が協力していたのなら、話のつじつまが合わなくなってしまう。韓国とすれば、慰安婦は強制連行でないと困るのです。

日本政府が佐渡島の金山や軍艦島をユネスコ（国際連合教育科学文化機関）の世界文化遺産に登録しようとするたびに、必ず韓国政府が「朝鮮人労働者の強制連行」も記録せよ、と騒ぐのも同じ文脈です。搦め手から「不法な植民地支配」を認めさせる作戦です。

石破茂首相は2017年と2021年の2回にわたり、東亜日報に対し「韓国人がいいと言うまで日本は謝るべきだ」との趣旨で発言しています（「『韓国が納得するまで謝る』イシバは“第2のハトヤマ政権”だ…尹錫悦が期待する根拠」参照）。

日本がヘコヘコ謝る国に戻りかけた。というのに、「謝罪しないタカイチ」が政権をとったら韓国にとっては大打撃です。河野談話以降、安倍晋三政権が登場するまで、韓国の対日外交は歴史カードによる威嚇で成り立ってきたのですから。

韓国の弱みは通貨スワップ

――では、李在明政権はそろそろ反日の本性を現すのでしょうか。

鈴置：そうしたいのは山々でしょう。でも今、韓国には日本に逆らえない決定的な弱みがあります。まず、通貨スワップです。韓国は関税交渉で、米国に3500億ドル投資すると約束しました。

その投資に関し最近、トランプ（Donald Trump）大統領は「前払いだ」と言い出した。韓国の外貨準備は2025年8月末現在で4163億ドルに過ぎません。もし、一括で3500億ドル米国に送金したら、外貨準備が枯渇して通貨危機に陥る可能性が極めて高い。

そこで韓国政府は米政府にスワップを要求しましたが拒否されました。それどころか、投資金額を3500億ドルから引き上げよと脅されました。

いざという時に韓国に米ドルを供給してくれる2国間の通貨スワップを結んでくれるのは日本ぐらい。岸田文雄政権が関係改善の証として100億ドル規模のスワップを結んでしまっていたのです。

その期限は2026年12月。日韓スワップの延長と増額が韓国の死命を制します。日本に頭を下げる必要がある時、日本にケンカは売れません、どんなに「タカイチ」が不愉快だろうが。

――韓国は米国との関税交渉を打ち切る手がありませんか？

鈴置：そうすれば、乗用車など米国へ輸出する多くの韓国製品には25％の関税がかかることになります。日本やEUの15％と比べ大幅に不利です。貿易収支の黒字が減るのは確実です。赤字になれば外貨準備が減少して通貨危機の可能性が増します。

そもそも中国産業の厚みが増して韓国の対中輸出が細り始めている。この面からも外貨準備は頭打ちの傾向にあるのです。

TPPは日本の拒否権が壁

――米中以外の市場を開拓する必要がありますね。

鈴置：その点からも韓国は日本を敵に回せません。李在明政権はCPTPP（包括的・先進的環太平洋経済連携協定）に加盟する方針を打ち出しました。オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベトナム、英国の12カ国が参加する貿易協定です。

当初は米国も参加予定で、経済的な対中包囲網と見なされていました。韓国も入りたかったのですが、中国の顔色を見て動けませんでした。対米・対中輸出ともに減りそうになった今、ようやく正式に参加を表明したのです。

でも、加盟するには既存の加盟国の同意が必要です。韓国は2013年9月に、東日本の大震災を理由に福島など8県の水産物の輸入を禁止しました。

開催決定の直前に発動したことから見て、東京五輪を妨害しようとの意図は明らかでした。決まった後も、韓国選手団は東京に自前の食堂を作り、世界に「汚染された日本」を訴えました。

日本政府はWTO（世界貿易機関）違反として是正を求めていますが、韓国は拒否しています。CPTPP加盟の際の交渉カードに使うつもりなのでしょうが。いずれにせよ、このままでは日本の同意を取り付けることはできません。

日韓大陸棚でひやひや

――通貨スワップにCPTPP……。日本は思う存分、韓国ののど元を締め上げることができますね。

鈴置：まだあります。日韓大陸棚協定です。1978年に発効した協定で、九州の西側の広大な海域――第7鉱区と呼びますが――を両国の共同開発区域と定めたものです。

――なぜ、日本の近海を韓国との共同開発区域と定めたのでしょうか？

鈴置：当時は「大陸棚延長論」が国際法の主流でした。このため韓国は遠く離れたこの海域に関しても、自国領土と地形的につながっているとして管轄権を主張したのです。

しかし1980年代以降、国際司法裁判所が「大陸棚延長論」を否定したため「領土との距離」で管轄権を決めるようになりました。もはや日韓大陸棚協定は法的基盤を失いました。この協定は2025年6月22日以降、いつでも終了を通告できると定められています。通告して3年後に協定は終了します。

共同開発区域で無くなれば、日本が第7鉱区を自由に開発できる一方、韓国は完全に締め出されます。このため韓国側はいつ、日本が終了を通告してくるかひやひやしているのです。

聯合ニュースの「岐路の韓日大陸棚協定 きょうから終了予告可能に＝開発進まず」（2025年6月22日、日本語版）が「良好な日韓関係」に望みをつなぐ韓国の空気を伝えています。

・韓国側は、今年国交正常化60周年を迎えた両国の良好な関係が続いていることから、日本がすぐに協定終了を通知することはないと見込む。

――第7鉱区に資源はあるのですか？

鈴置：採算が取れそうなガス田などは見つかっていません。締め出されても韓国は経済的に損するわけでもありません。ただ、国のメンツが失われ、政権が国民から非難されるのは確実です。

尹錫悦（ユン・ソニョル）政権が登場し、日韓関係が改善したかのように演出された際、韓国の外交関係者は日本の要人に協定を終了しないよう働きかけました。

この頃、日本の意思決定に携わる人たちから一斉に「第7鉱区って何ですか？」と、聞かれたものです。日本人は国益にかかわる重要なことを知らないのです。

日本は韓国の言うことを聞くしかない

――韓国は日本に逆らえない。どんなにタカイチが不愉快だろうと。

鈴置：そこで韓国は「日本も韓国とは対立できない」との逆宣伝を始めたのです。

韓国・国民大学の李元徳（イ・ウォンドク）教授が朝日新聞のインタビューに答えて以下のように語っています。紙版の「靖国参拝 適切に判断するのでは 韓日対立する余裕ない 協力必要」（10月5日）から引用します。

・韓国にとって最も敏感なのは独島（日本名・竹島）の領有権をめぐる問題だ。さらに靖国神社参拝や慰安婦問題、徴用工問題などの歴史問題で高市氏が強い姿勢に出た場合、韓国側は反発するだろう。

・韓日を取り巻く国際情勢を考えると、両国が対立する余裕はない。トランプ米政権の政策や中国の動き、北朝鮮への対応などを考えた場合、韓日は協力せざるを得ない関係になっている。

李元徳教授は「両国が対立する余裕はない」から「日本は歴史問題で韓国の言うことを聞け」と主張しています。しかし、現実を見れば「対立する余裕はない」のは韓国であって、日本ではない。ここに大いなる誤魔化しがあります。

韓日外交共闘の嘘

――李元徳教授は日本にとって韓国が必要な理由として、米国、中国、北朝鮮との外交をあげています。

鈴置：そこが嘘なのです。その3点で、いかにも日本が韓国の助けが要るかのように語っています。でも、トランプ関税は日米、米韓はそれぞれ別途に協議しました。日韓が組んで米国に当たる、という構図にはなりません。EU（欧州連合）という経済共同体を構成している欧州とは基本的に異なるのです。

対中国もそうです。台湾有事の際の米国との軍事協力を韓国は拒否しています。韓国は「中国側」の国なのです。日韓が米国とスクラムを組んで中国に当たることはない。もう、米国も韓国を同盟国扱いしなくなったではないですか。

北朝鮮の核に関しても李在明政権は日本を騙しています。9月30日の日韓首脳会談で、両国は北朝鮮の完全な非核化を目指すことで合意しました。日本の外務省も、韓国外交部もそう発表しています。

ところが、李在明大統領はBBCのインタビューでは「完全な非核化よりも核開発の凍結を支持する」「非核化は実りのない目標」とはっきりと述べています。左翼政権らしく、従北の本性を見せ始めたのです。

「South Korea would accept a Trump-Kim deal to freeze nuclear programme, president tells BBC」（9月22日）から原文を引用します。

・South Korea's president has said he would agree to a deal between Donald Trump and Kim Jong Un in which North Korea agreed to freeze production of its nuclear weapons, rather than get rid of them.

・"The question is whether we persist with fruitless attempts towards the ultimate goal [of denuclearisation] or we set more realistic goals and achieve some of them," Lee added.

というのに日本では、北朝鮮の非核化に向け日韓が手を携えていける、との大いなる誤解がある。日本経済新聞の社説「日韓は首脳往来を定着させよ」（10月3日）には以下のくだりがあります。

・北朝鮮の金正恩総書記は「核武力による安全保障は絶対不変だ」と核兵器に執着する。トランプ米大統領が金正恩氏との年内の会談に意欲を示すなかで、日韓首脳が北朝鮮の「完全な非核化」に向けた連携を申し合わせたのは米朝双方へのメッセージになる。

この社説を読んだ韓国の外交関係者は「日本はちょろい。もっと騙してやろう」と大笑いしたでしょう。

「タカイチ潰し」で中国頼み？

――結局、李在明政権はどう高市政権に接する？

鈴置：高市政権が竹島や慰安婦で本来の主張を繰り広げないか、恐る恐る見守るしかありません。もちろん、日本を牽制するために李元徳教授式の「日本は韓国と対立する余裕はない」との宣伝を続けると思います。

でも、高市氏はこんな子供だましの宣伝には騙されはしないでしょう。石破氏や朝日新聞のようにワキは甘くない人ですから。

となると、李在明政権に残る手は中国頼みです。韓国各紙は「高市政権」は韓国だけでなく中国とも対立するだろうと期待を込めて書いています。

公明党の斉藤鉄夫代表は自民党総裁に高市氏が決まるや否や、「支持者の間に懸念がある」として連立離脱を示唆しました。自公連立が壊れれば「高市政権」は危うくなります。公明党のこの動きの後ろに中国を感じ取る人も多い。

日本経済新聞の「公明党・創価学会に連立離脱論 自民党新執行部、協議難航の気配」（10月7日）は「斉藤氏が10月6日、国会内で中国の呉江浩駐日大使と面会した。両国関係の安定の重要性を確認した模様」と報じています。

韓国大使も中国大使を見習って「タカイチ潰し」のために国会に押し掛け、公明党のネジを巻くかもしれません。

鈴置高史（すずおき・たかぶみ）

韓国観察者。1954年（昭和29年）愛知県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。日本経済新聞社でソウル、香港特派員、経済解説部長などを歴任。95〜96年にハーバード大学国際問題研究所で研究員、2006年にイースト・ウエスト・センター（ハワイ）でジェファーソン・プログラム・フェローを務める。18年3月に退社。著書に『韓国民主政治の自壊』『米韓同盟消滅』（ともに新潮新書）、近未来小説『朝鮮半島201Z年』（日本経済新聞出版社）など。2002年度ボーン・上田記念国際記者賞受賞。

デイリー新潮編集部