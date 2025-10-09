◇MLB ブルージェイズ5-2ヤンキース(日本時間9日、ヤンキー・スタジアム)

地区シリーズを3勝1敗で突破したブルージェイズのゲレロJr.選手が喜びのコメントをしました。

ブルージェイズはゲレロJr.選手が初回にタイムリーを放ち先制。3回に同点に追いつかれますが5回に1番のスプリンガー選手が犠牲フライを放ち勝ち越すと、7回には相手の失策をいかしルークス選手のタイムリーで2得点。8回にも1点を追加し5-2でリーグ優勝決定シリーズへ進出しました。

ゲレロJr.選手はこのシリーズ17打数9安打3本塁打9打点で打率.529と大暴れし、地区シリーズ突破へ大きく貢献しました。

勝利後ゲレロJr.選手は「最初から、私たちはこの目標に向かって一致団結していました。昨夜負けた直後、チーム全員がクラブハウスに集まり、『大丈夫、心配ない。今日は忘れて、明日はシリーズを勝ち抜こう』と言いました。全力を尽くし、そして今回は素晴らしいシリーズを戦うことができ、本当に感謝しています」と喜びのコメントをしました。

ブルージェイズはこれでリーグ優勝決定シリーズ進出1号となり、同リーグではマリナーズとタイガースが2勝2敗。ナ・リーグではドジャース（2勝）とフィリーズ（1敗）、ブリュワーズ（2勝）とカブス（1勝）が明日以降、進出を決めます。