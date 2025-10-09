ポストシーズンでマルチホームランがたくさん出ています。

大谷翔平選手に1本差の56本塁打を放ちナ・リーグ本塁打王になったフィリーズのカイル・シュワバー選手が日本時間9日のドジャースとの地区シリーズ第3戦でマルチホームランを記録。今シーズンのポストシーズンでマルチホームランを放ったのは6人目となります。

ドジャースのポストシーズン初戦、大谷翔平選手が初回、先頭打者ホームランを放つと6回の第4打席でもスイーパーを振り抜き右中間へ2ランホームランを決めました。この試合ではテオスカー・ヘルナンデス選手も3回と5回にホームランを記録していました。

ア・リーグ東地区首位のブルージェイズからは日本時間5日のヤンキースとの初戦でアレハンドロ・カーク選手がマルチホームラン。第2戦でドールトン・バーショ選手が2打席連続ホームランを放ちました。

そして、マリナーズのホルヘ・ポランコ選手がタイガースとの地区シリーズ第2戦でマルチホームランを記録しました。

この日のシュワバー選手のマルチホームランで、ここまでポストシーズン25試合で10人の選手が2本以上を放っていますが、そのうち6選手がマルチホームランを記録しています。