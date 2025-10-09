俳優・広末涼子の所属事務所が９日、ＴＢＳ「オールスター後夜祭」（４日深夜放送）の放送内容に抗議した件について、顛末を公式ホームページに掲出した。

「後夜祭」では、４択問題で「時速１６５キロを出したことがないのは？」という問題の選択肢の１人に広末を設定。４月に広末が高速道路で起こした事故をネタにした出題だった。

広末の事務所は６日にＴＢＳへの抗議を公表。「情報は公的機関からの発表によるものではなく、また、当該事故については現在も警察による捜査が継続中」「そのような状況下で、本人が関わる事件を笑いの題材として扱うことは、報道・放送に携わる者として極めて不適切であり、本人および関係者の名誉を著しく毀損（きそん）する行為と考えております」「正式に抗議及び名誉回復措置を求める内容証明を送付いたしました。合わせて今後同様の行為を繰り返さないよう求めております」としていた。

これに対し９日、ＴＢＳは「俳優・広末涼子さんに関する現在捜査中の交通事故をバラエティ番組のクイズの題材として扱ったことは不適切でした」として謝罪した。

ＴＢＳ側の謝罪を受け、広末の事務所は、公式ホームページに以下文面を掲出した。

【全文】

２０２５年１０月４日に放送されたＴＢＳテレビ「オールスター後夜祭」において、弊社所属タレント・広末涼子に関する不適切な放送がありました件につきＴＢＳテレビより正式な謝罪を受け、該当する放送内容について同社公式サイトに謝罪文を掲載し、配信中の動画から該当箇所を削除する対応が取られました。

このたびの迅速かつ誠実なご対応に感謝申し上げます。

弊社としては、今後も所属タレントの尊厳と権利を守りながら、誠実なメディアと関係構築に努めてまいります。改めて、報道・放送に携わるすべての皆さまに、事実確認と配慮の重要性についてご理解を賜りたく存じます。