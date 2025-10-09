TBS出水麻衣アナウンサー（41）が9日、TBS系「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）に生出演。おでんで飲酒する際のこだわりについて熱く語った。

前番組「ゴゴスマ」からの番組またぎで、MC石井亮次が「ここからはNスタです。井上さん、出水さん、よろしくお願いします」とあいさつすると、井上貴博アナが「こう涼しくなってきますと、おでんの季節で、そんな話題も入ってきていますけれども。おでん、好きなものとか」とネタ振りをした。

石井が「大根も好き、厚揚げも好き、たまごも好き」などと指折り数えて「名古屋で言うとですよ、味噌を付けて食べるという文化もあったりしますので…」とおでんの食べ方について講釈をし出した。

井上アナは「味噌につけて食べるんですか？ へぇ〜、カラシ多めにかけたいですね」とカラシ派であることを主張。出水アナは「静岡だったらダシ粉をかけたりとか」と“しぞーかおでん”について語り「最近はワンカップの日本酒におでんのダシを入れて飲むのもおいしいですよ」と笑いながら、独自のこだわりを披露した。

井上アナは「シブい」とうなり、石井は「やってみたい」と同意していた。