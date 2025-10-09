気象庁発表

台風２３号は、日本の南を１時間におよそ２５キロの速さで北西へ進んでいます。

台風第２３号は、９日１５時には日本の南の北緯２４度００分、東経１３４度５５分にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで中心から半径２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





台風の中心は、１２時間後の１０日３時には日本の南の北緯２５度００分、東経１３３度０５分を中心とする半径８５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。

２４時間後の１０日１５時には南大東島の北北東約５０キロの北緯２６度１０分、東経１３１度２５分を中心とする半径１２０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。

４８時間後の１１日１５時には奄美大島の南東約５０キロの北緯２８度０５分、東経１２９度５５分を中心とする半径２１０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。

７２時間後の１２日１５時には四国沖の北緯３０度５０分、東経１３４度１０分を中心とする半径３００キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４０メートルが予想されます。予報円の中心から半径３５０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

台風23号(ナクリー)の勢力と進路を詳しく

2025年10月9日16時05分発表

9日15時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 日本の南

中心位置 北緯24度00分 (24.0度)

東経134度55分 (134.9度)

進行方向、速さ 北西 25 km/h (14 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

15m/s以上の強風域 全域 220 km (120 NM)

10日3時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 日本の南

予報円の中心 北緯25度00分 (25.0度)

東経133度05分 (133.1度)

進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 85 km (45 NM)

10日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 南大東島の北北東約50km

予報円の中心 北緯26度10分 (26.2度)

東経131度25分 (131.4度)

進行方向、速さ 北西 20 km/h (10 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 120 km (65 NM)

11日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 奄美大島の南東約50km

予報円の中心 北緯28度05分 (28.1度)

東経129度55分 (129.9度)

進行方向、速さ 北北西 10 km/h (6 kt)

中心気圧 992 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 210 km (115 NM)

12日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 四国沖

予報円の中心 北緯30度50分 (30.8度)

東経134度10分 (134.2度)

進行方向、速さ 北東 20 km/h (12 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 300 km (160 NM)

暴風警戒域 全域 350 km (190 NM)

13日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 伊豆諸島近海

予報円の中心 北緯32度00分 (32.0度)

東経141度10分 (141.2度)

進行方向、速さ 東 30 km/h (15 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 370 km (200 NM)

暴風警戒域 全域 430 km (230 NM)

14日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯32度25分 (32.4度)

東経146度50分 (146.8度)

進行方向、速さ 東 20 km/h (12 kt)

中心気圧 992 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 460 km (250 NM)



■九州・奄美への影響は

日本の南にある台風第２３号が、１１日から１２日にかけて九州南部・奄美地方に接近する見込みです。奄美地方では、１１日午後から暴風やうねりを伴った高波に警戒してください。

［気象概況］

台風第２３号は、９日１５時には日本の南にあって１時間におよそ２５キロの速さで北西へ進んでいます。

台風が予報円の中心付近を進むと、奄美地方では１０日夜のはじめ頃に風速１５メートル以上の強風域に入り、１１日午後には最も接近する見込みです。

このため、奄美地方では大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の予想］

奄美地方では、１１日から１２日にかけて台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み大雨となるおそれがあります。台風の進路によっては大雨警報を発表する可能性があります。

１０日１８時から１１日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

奄美地方 １２０ミリ

その後雨量はさらに増える見込みです。



［風の予想］

奄美地方では１１日午前中から北東の風が非常に強くなる見込みです。

１０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

奄美地方 １５メートル （２５メートル）

１１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

奄美地方 ２５メートル （３５メートル）



［波の予想］

奄美地方の沿岸の海域では、１１日午後から１２日にかけてうねりを伴い大しけとなる見込みです。

１０日に予想される波の高さ

奄美地方 ４メートル うねりを伴う

１１日に予想される波の高さ

奄美地方 ６メートル うねりを伴う



［防災事項］

警戒事項：暴風、うねりを伴った高波

注意事項：土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、落雷、竜巻などの激しい突風

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■沖縄への影響は

台風第２３号の接近に伴い、大東島地方と沖縄本島地方ではうねりを伴いしけとなり、大東島地方では非常に強い風が吹く見込みです。大東島地方と沖縄本島地方では、強風やうねりを伴う高波、高潮、落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。

［気象概況］

台風第２３号は、９日１５時には日本の南の北緯２４度００分、東経１３４度５５分にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで、中心から半径２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は今後、日本の南を北西に進み、１０日から１１日にかけて大東島地方と沖縄本島地方に接近する見込みです。



［波の予想］

９日に予想される波の高さ

大東島地方 ３メートル うねりを伴う

１０日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

大東島地方 ５メートル うねりを伴う

１１日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ５メートル うねりを伴う

大東島地方 ４メートル うねりを伴う



［風の予想］

１０日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 北西の風 １５メートル （２５メートル）

大東島地方 北西のち南の風 ２０メートル （３０メートル）

１１日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 北西の風 １７メートル （３０メートル）

大東島地方 南の風 １８メートル （３０メートル）



［潮位の予想］

９日に予想される最高潮位

沖縄本島地方 標高 １．３メートル

大東島地方 標高 １．５メートル

１０日に予想される最高潮位

沖縄本島地方 標高 １．５メートル

大東島地方 標高 １．５メートル



［防災事項］

大東島地方と沖縄本島地方では、１０日から次第に風が強まり、大東島地方では非常に強い風が吹く見込みです。強風に十分注意してください。

大東島地方と沖縄本島地方の沿岸の海域ではうねりを伴い、９日から次第に波が高くなり、１０日からはしける見込みです。うねりを伴う高波に十分注意してください。

大東島地方と沖縄本島地方では、１０日にかけて大潮の時期と台風の接近が重なり潮位が高くなる見込みです。海岸や河口付近の低い土地では、高潮による浸水や冠水に注意してください。

大東島地方と沖縄本島地方では、１０日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

