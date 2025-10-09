山形県内は9日、高気圧に覆われ各地で晴れや曇りとなりました。こうしたなか、川西町にある「川西ダリヤ園」では今、色とりどりのダリアが見頃を迎えています。



「川西ダリヤ園」は4ヘクタールの敷地におよそ650品種・10万本のダリアが植えられていて今、見頃を迎えています。

園や川西町によりますとことしは夏の猛暑で地中の球根が腐って芽が出なかったり生育が3週間ほど遅れたりするなどの影響が出ましたが、球根の植え替えやこまめな水やりといった対策を行ったということです。





高畠町から「最高ですね。タイミングよく来たいろいろな花があってきれい」山形市から「満開ですごいきれい」「涙が出てくるみたい。花は好きだけどこういう風に見事に咲くのはなかなか見られないからうれしい」「いろいろ花見に出かけているのでちょうどきょう満開でよかった」植えられているダリアには650品種全てに名前が付けられていて、訪れた人は写真を撮ったりしながらお気に入りのダリアを探していました。山形市から「気に入った品種は大海原」「大きくてきれいでインパクトがあるところ」「ダリアだけじゃなくて花はなんでも好きだが」「たくさん種類があって大きいのから小さいのからあるのが好き」「川西ダリヤ園」は11月2日まで営業していますが、園や川西町によりますとダリアの見頃は霜が降り始める10月下旬までと見込んでいるということです。