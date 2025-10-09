◎「第１４回関西キッズドリーム大会（１０月５日・香芝ボーイズ専用Ｇ）◆小学生ジュニアの部 ▽予選リーグ 堺中央ボーイズ９−３香芝・大和・奈良葛城合同ボーイズ

堺中央が見事な逆転劇で決勝トーナメント行きを決めた。１点を追う３回。先頭の１番・塚中の左前打から１死二、三塁となり、４番・木寺主将の敵失を誘う三塁手強襲の打球で同点に追い付いた。続く木佐貫が、１死二、三塁から中前へ勝ち越しの適時打。「強い打球を打つのが楽しい」と笑みがはじけた。

勢いが止まらないナインは４回にも大暴れした。塚本の安打から芳賀、木寺が適時打。さらに２死一、三塁から下村が、中前へ抜けるタイムリーで２点を追加して、時間切れでの勝利が決まった。猛打賞に４盗塁の活躍を見せた塚本は「ボールをよく見て、力いっぱい振った」と充実の汗を拭った。

投手陣の好投も光った。４回２死満塁から３番手で登板した木田が、投ゴロに打ち取り、「緊張したけど絶対に抑えたかった」とガッツポーズ。走者を出しながらも、先発で３回２失点と粘投した木寺は「大差で勝ちたい」と誓った。決勝への準備はもうできている。

〇…香芝・大和・奈良葛城合同は初回に先制したものの逆転負けを喫した。

初回１死三塁、３番・乾（大和）が左中間へ先制の適時二塁打。「絶対に打ってやる」と２打席連続適時打で２打点を挙げた乾は、打って投げて守ってとフル活躍だっただけに唇をかんだ。３チームをまとめた玉尾主将（香芝）は「負けたのは悔しいけど、合同チームは楽しい。特に守れるのが楽しかった」と４番・一塁で奮闘した。