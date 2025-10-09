バレーボール男子の国際親善試合が７、８日に東京・有明アリーナで行われ、イタリア１部で欧州ＣＬ王者・ペルージャが日本の大同生命ＳＶリーグ王者のサントリーから２連勝した。連日超満員、計２万８０００人を超える観衆が集結し、大盛況で幕を閉じた。日本代表主将・石川祐希らスター集団のペルージャの大会限定ユニホームを手がけたのはデサント・ジャパン。担当者にそのこだわりを聞いた。

ペルージャのイメージキャラクター・「ブロックデビル」のカラーでもあるクラブカラーの赤。ペルージャからはユニホームの腹部に入ったブロックデビルの色をオリジナルに近い赤にして欲しいという要望があった。そこで同社はロゴを貼るのではなく、白色の素材にプリントする「昇華」という技法で仕上げた。イタリアでは背番は貼る形もあるが、今回は全て昇華技法。はがれたり、色あせたりすることはなく、着心地は軽くて動きやすいという。

デサント・ジャパンのブランド「ＭｏｖｅＳｐｏｒｔ（ムーブスポーツ）」と契約する石川は、同社の製品とイタリアのユニホームの両方を知るだけに選手目線の提案もあった。日本の選手と欧州の選手は体つきも違うため、動かし方も変わってくる。ユニホームの丈の長さや幅は「大きめ」と提案。平均して５センチほど長さを設けて製作し、体格が大きくがっしりとした欧州の選手のフィット感を高めたという。

今回の限定ユニホームは８日の試合開始約１時間前には完売し、買えなかった人を含めて抽選で予約販売を集うなど盛況だった。ペルージャの要望通りの真っ赤なブロックデビルズが、石川らスター軍団のプレーを後押しした。