「第２５回ボーイズリーグ鶴岡一人記念大会」関西選抜チームの解団式式が４日、大阪市内で開催された。優勝した関西女子に中学生、小学生選抜の選手が集まり、日本少年野球連盟関係者やチームスタッフ、保護者らとともに大会を振り返り、思い出話に花を咲かせた。

グラウンドの真剣な表情は、この日ばかりはなかった。選手だけでなく、監督も連盟関係者も柔和な表情で声をかけ合い、笑顔、笑顔、笑顔。リラックスモード全開の慰労会となった。

冒頭で日本少年野球連盟の山崎幸二・関西ブロック長（常務理事）が「こういう素敵な席を開けるのは素晴らしいことです。また第二、第三の舞台で活躍していただきたい」と激励。来賓の大冨肇会長は「選手たちがいい経験を積んでもらえたら、それが一番うれしいことです」と目を細めた。

８月に行われた鶴岡大会で関西ブロック選抜の３チームは３部門完全制覇に挑んだ。中学生女子の部で２年ぶりにＶ奪還したのが関西女子。優勝記念のＴシャツが贈られ、梅森主将（枚岡）は「最高の夏になった。感謝の気持ちを忘れず、みんなともう一度優勝目指して頑張りたい」と次のタイトルへ目を向けた。

中学生の部は決勝トーナメント初戦敗退も、予選リーグは優勝した中日本選抜に唯一の黒星をつけて首位突破。藤澤主将（八尾中央）は「レベルの高い選手たちと一緒に野球できたことが、一番の思い出」と刺激になった様子だ。小学生の部は得失点差に泣き、惜しくも準優勝。古賀主将（大阪都島）は「尾原君や岩淵君の変顔が、面白かった。次はライバルとして、しっかり戦いたい」と気合十分。それぞれに、成長の夏となった。