¿·ºÊÀ»»Ò45ºÐ¡¢¼¡ÃË0ºÐ¡È´é´ó¤»¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡Ä¹ÃË¤âÀ®Ä¹¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¡Ä¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤Î¿·ºÊÀ»»Ò¡Ê45¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Âè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡ÃË¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ë¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤äÄ¹ÃË¡õ¼¡ÃË¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¼¡ÃË¡õÄ¹ÃË¤Î´é°ìÉô¥Á¥é¥ê¡Ä¿·ºÊÀ»»Ò¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¿·ºÊ¤Ïº£Ç¯1·î¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂèÆó»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤»ö¤Ë°Â»º¤Ç¡¢¸µµ¤¤ÊÃË¤Î»Ò¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤ì¤«¤éÈ¾Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¡¢º£²óX¤Ç¤Ï¡Ö45ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡45Ç¯¤«¤±¤Æ¤³¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¤È´¶³´¿¼¤¤¡×¤È¿´¶¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡Ö¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È³Ø¤Ó¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ç¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ç¯Îð¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï»º¸å¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤Î¤«¤â¡£º£¤Ï¤Þ¤À¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¤Ã¤«¡£¤¤¤¤¤è¤Í¡£º£Ç¯¤â¼«Ê¬¤ÎÊâÉý¤Ç¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ÃË¡õ¼¡ÃË¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¼¡ÃË¤Ë´é¤ò´ó¤»¤Æ¾Ð´é¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¾¯¤·¸«¤Ê¤¤´Ö¤Ë¤´Ä¹ÃË¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¡Ä¡ª¡×¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ëÀ»»Ò¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤óÃ£¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢°ìÀþ¤Ç¤´³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ñ¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢»ä¤â´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·ºÊ¤Ï1980Ç¯10·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£17Ç¯6·î¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£18Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¡£24Ç¯1·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
