「結婚指輪捨てました」洲崎綾、夫婦で謝罪 夫・伊福部崇は「深く反省」
声優・洲崎綾と、夫で構成作家やラジオパーソナリティー、ミュージシャンなど幅広く活躍する伊福部崇が9日、それぞれのXで文書を投稿。夫婦の関係についてつづった。
【写真】「夫婦間で認識の違い」洲崎綾＆伊福部崇、コメント（文書全文）
6月に第1子となる男児出産を報告した洲崎は今月5日、自身のXを更新し、夫婦での家事育児など日々の生活について不満を投稿。「あまりに腹が立ったので結婚指輪捨てました」などとつづっていた。
文書は「応援してくださる皆様、および関係者の皆様へ」と書き出し、「この度、お騒がせしている件につきまして、応援してくださっている皆様、そして関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。
続けて「これまで私たち夫婦は、日頃より家事などを分担し、互いに感謝の気持ちを持って夫婦生活を築いてまいりましたが、出産・育児という大きな環境の変化の中で、心身ともに余裕を失っておりました」と説明。「それに伴い、夫婦間で認識の違いが生まれ、洲崎の投稿によりSNS上で誤解や憶測を生んでしまったことを皆様に深くお詫びいたします」とつづった。
「また伊福部も夫として精神的に妻の事を支えきれず、大きな負担をかけてしまっていた事もあり、深く反省し、お詫びいたします」とし、「私たち夫婦は互いに非を認め合い、よりよい家庭を築くべく夫婦生活、育児に向かっております。どうか温かく見守っていただけましたら幸いです」と伝えた。
洲崎はXで「電気の消し忘れとか換気扇のつけ忘れとか食器の洗い残しとか指摘すると、毎度言い訳と被害者ムーブのオンパレードなんだけど…「ごめんね」で終わることをなんで言い返してくるんだろうな？みんなそう？」と投稿。
その後も、「妊娠中仕事もほとんどできなかったのに生活費も出産費用も折半、産後出前の寿司を一回とってくれただけ。マジで終わってる！早くラジオで喋りたい」、「あまりに腹が立ったので結婚指輪捨てました。またどこかでそんな話もしまーす！」と私生活を伝えていた。
洲崎は、アニメ『HUGっと！プリキュア』の一条蘭世役や『アイドルマスター シンデレラガールズ』新田美波役、『暗殺教室』茅野カエデ役などに出演。2019年12月に伊福部との結婚を発表した。
【写真】「夫婦間で認識の違い」洲崎綾＆伊福部崇、コメント（文書全文）
6月に第1子となる男児出産を報告した洲崎は今月5日、自身のXを更新し、夫婦での家事育児など日々の生活について不満を投稿。「あまりに腹が立ったので結婚指輪捨てました」などとつづっていた。
文書は「応援してくださる皆様、および関係者の皆様へ」と書き出し、「この度、お騒がせしている件につきまして、応援してくださっている皆様、そして関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。
「また伊福部も夫として精神的に妻の事を支えきれず、大きな負担をかけてしまっていた事もあり、深く反省し、お詫びいたします」とし、「私たち夫婦は互いに非を認め合い、よりよい家庭を築くべく夫婦生活、育児に向かっております。どうか温かく見守っていただけましたら幸いです」と伝えた。
洲崎はXで「電気の消し忘れとか換気扇のつけ忘れとか食器の洗い残しとか指摘すると、毎度言い訳と被害者ムーブのオンパレードなんだけど…「ごめんね」で終わることをなんで言い返してくるんだろうな？みんなそう？」と投稿。
その後も、「妊娠中仕事もほとんどできなかったのに生活費も出産費用も折半、産後出前の寿司を一回とってくれただけ。マジで終わってる！早くラジオで喋りたい」、「あまりに腹が立ったので結婚指輪捨てました。またどこかでそんな話もしまーす！」と私生活を伝えていた。
洲崎は、アニメ『HUGっと！プリキュア』の一条蘭世役や『アイドルマスター シンデレラガールズ』新田美波役、『暗殺教室』茅野カエデ役などに出演。2019年12月に伊福部との結婚を発表した。