◇MLB DS第3戦 フィリーズ8-2ドジャース(9日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースと対戦し勝利したフィリーズのターナー選手が先発した山本由伸投手についてコメントしました。

フィリーズは先発の山本投手に対して3回まで無安打に抑えられましたが1点ビハインドの4回、先頭のシュワバー選手がソロホームランを放ち同点とすると、この回3点を奪い逆転しました。

ナ・リーグ首位打者のフィリーズ・ターナー選手はこの日5打数3安打2打点の活躍。山本投手を攻略できたことについて「彼の球は本当に素晴らしい。彼には素晴らしい球が4つか5つあるし、球質もいい。球速もある」とコメントしつつ「何球か打てるチャンスのある球が来ました」と話しました。

「カイル(シュワバー選手)がホームランを打ったあとブライス(ハーパー選手)が出塁して、1塁から3塁への走塁を見せた。かなり積極的な走塁で、結果としてうまく流れを作ることができた。(そのあと)誰が犠牲フライを打ったか忘れてしまったが、J.T.(リアルミュート選手)かマーシュかもしれない、あれもいい攻撃だった」と振り返りました。

さらに「走塁でチャンスを作り、打席でそれをいかして、2アウト未満の状況で3塁ランナーを本塁に生還させることが重要なのです。彼(山本投手)は素晴らしい投手なのは我々も十分理解している。なのでそういったチャンスをいかさなければならないし、今日はそれができた」と語りました。