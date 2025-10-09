ダンスボーカルユニット「TRF」のDJ KOO（64）が9日放送のTBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演。自身の下積み時代を振り返った。

19歳で見習いからDJを始め、今年DJデビュー45周年を迎えたといい、木曜パートナーを務めるアカペラグループ「RAG FAIR」の土屋礼央から「45年前のDJ文化なんていうのはまだ根付いてなかった？当時はどういう感じだったんですか？」と聞かれ、自身の“見習い下積み時代”のエピソードを回顧した。

続けて「いや！そんなこともなくて、新宿・六本木…1番ディスコだらけだった感じですね」とバブル時代より前ではあったものの、その時からディスコ文化はかなり盛んだったことを語り「今は絶対だめですけど当時は、学生の人も（ディスコに）行けたし、働いてる人もいたし、モデルさんみたいな方もいて、もうジャングルみたいな場所でした！」と、自身が見習いを始めた当時の様子を振り返った。

だからこそ10代から見習いとしてDJをスタートすることができたといい、続けて「最初はもう…DJは結構縦社会でですね。（業界に）入って最初にやったのは、掃除と先輩の買い物みたいな感じだったんですよ」と、始めはDJの仕事ではなく雑用をこなしながら生活していたことを明かし、これにはスタジオ一同「へー！」と驚いた様子を見せた。

しかし、この下積み時代も自身は乗り越えられたといい、「でも！僕、日体大柏高校のラグビー部だったんですよ！だから他のどこのお店の見習いよりも、美味しいラーメンを美味しい状態でいち早く先輩に届けることができてましたねー！」と、意外にも体育会系の部活動を経験していたことが乗り越える力になったと、懐かしそうに振り返った。