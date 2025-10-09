¥¤¥Á¥í¡¼»á¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¡Ö¥¤¥ÁÌä°ìÅú¡×11¡¦27³«ºÅ¡¡¥²¥¹¥È¤Ë¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¡Âç¿Í¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê51¡Ë¤¬¡ÈÇº¤á¤ëÂç¿Í¤ÎÁêÃÌ¡É¤Ë¾è¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¡Ö¥¤¥ÁÌä°ìÅú¡×¤ò11·î27Æü¸á¸å8»þ¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡ÖSMILE ON¡×¡Ê@orix_smile_on¡Ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿»Å»ö¤ä·ëº§¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇº¤ß»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÅ¯³Ø¡É¤ÇÀ¸²óÅú¡£Âè4ÃÆ¤Îº£²ó¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ê45¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï¡ÖËÜÍè¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æµ¤·Ú¤Ê¤â¤Î¤Î¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÏÈ¾Ã¼¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£Ç¯¤ÎËÍ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ê¤ÉÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¶á¶·¤â¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Î¾ì¤Ç³§¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤â¡Ö¥·¥¢¥È¥ëºß½»»þ´ü¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¹Ç¯Âº·É¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤ÈÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼ÁÌä¤Î¼õÉÕ¤Ï10·î23Æü¤Þ¤Ç¡£¡ÖSMILE ON¡×¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç±þÊç¤Ç¤¤ë¡£