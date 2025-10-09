朝倉未来、井上拓真戦を控えた那須川天心を“質問攻め”「勝算は？」「判定になる？」 「久々に盛り上がる試合来たぞ」と興味津々
総合格闘家の朝倉未来が9日、自身のYouTubeのサブチャンネル「ふわっとmikuruチャンネル」を更新。プロボクシングWBC世界バンタム級1位の那須川天心（帝拳）が出演し、11月24日に決まった世界タイトル戦とその後の“世紀の一戦”に言及した。
■「ようやく世の中に届くカード」
那須川は11月24日に井上尚弥（大橋）の弟で元WBA世界同級王者の井上拓真（大橋）と激突。スーパーバンタム級へ転向した中谷潤人（M・T）が返上したWBC王座をかけて自身初の世界戦に挑戦する。
朝倉は「これ久々に盛り上がる試合来たぞ」と那須川の8戦目となる拓真戦に関心を寄せると、那須川も「ようやく世の中に届くカード」と顔を綻ばせた。
続けて朝倉が「これで倒したら（井上尚弥戦も）見えて来ちゃうよ。世紀の一戦また作っちゃう？」と話題を振ると、「それやるために、ずっとやってますから」と世界タイトル戦後の“戦い”をも展望した。
那須川は拓真戦に向けて「勝算はあるわけ？」と言う質問に対しては、WBAのベルトを2度防衛した拓真の強さにも言及しつつも「もちろん」と即答。「判定になるんじゃない？」と言う問いには「分からないですよ？今調子いい感じなので」とKOの可能性もほのめかせた。
那須川はプロボクシング戦績7勝（2KO）ながら、キックで42勝（28KO）、MMAで4勝（2KO）とプロキャリアを通して黒星がない。
対する拓真はプロボクシング戦績20勝 (5KO) 2敗。前戦、2024年10月の堤聖也（角海老宝石）とのタイトル戦で判定負けを喫して王座陥落。今回は約1年ぶりの再起戦となる。
プロキャリア無敗の那須川は経験豊富な元世界王者を相手にどのような戦いを見せるのか。無敗記録を更新しながらの世界タイトル獲得なるか、注目したい。