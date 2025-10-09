フィリーズのカイル・シュワーバー外野手は8日（日本時間9日）、敵地で行われたドジャースとの地区シリーズ第3戦に「2番DH」で先発出場。4回に山本由伸投手からソロ本塁打を放つと、8回にもクレイトン・カーショー投手からダメ押しの2ランをマークした。地区シリーズ2戦を消化した時点で7打数無安打と不振だった大砲が目覚め、チームも8－2でドジャースを粉砕。対戦成績は1勝2敗となった。

■右翼スタンド上段への特大弾

0－1で迎えた4回の第2打席、ナ・リーグ本塁打王がついに目覚めた。シュワーバーは、山本が投じた直球を振り抜くと、打球は高々と舞い上がり右翼スタンド上段へ。打球速度117.2マイル（約188.6キロ）、飛距離455フィート（約138.7メートル）を記録する特大アーチだった。

本塁打&打点の2冠に輝いたシュワーバーだが、地区シリーズ2戦では無安打。完全にブレーキとなり、チームも本拠地で2連敗。後がない状況で、敵地に乗り込んできた。

この今季ポストシーズン（PS）1号できっかけをつかんだのか、8回の第5打席でもカーショーの初球を捉え、2ランを放った。

1試合2発で復活を告げた大砲は試合後、「我々は1日1日を大切に戦っている。チームの中にどんな力があるかも分かっている。これまで通り、一貫して自分たちの野球を続けていけば、きっといいことが起こる。今夜はその“いいこと”が起きたし、明日もまた新たな挑戦が待っている」と話し、スイープを免れたことに安堵した。

■「うまくスイングできた」

自身の本塁打については「とにかくタイミングを合わせようとしただけ。第1打席はカッターでやられたから、速い球にしっかりタイミングを合わせようとしていた。彼（山本）が、そこにストレートを投げてきた。明らかに狙ったコースじゃなかったと思うが……。うまくスイングができて、そこから相手にプレッシャーをかけ続けることができた」と振り返った。

この試合で放った2本塁打は、シュワーバーにとってPS通算22号と23号。この結果、ヤンキースで活躍したバーニー・ウィリアムスを抜いて歴代3位に浮上。シュワーバーの記録を上回るのは、マニー・ラミレス（29本塁打）とホセ・アルトゥーベ外野手（27本塁打）の2人だけとなった。

また、山本から放った一撃は飛距離450フィート（約137.2メートル）以上を計測。PSにおいてこの飛距離を叩き出したのは、自身通算5本目。これはメジャー最多となるが、そもそも450フィート超の本塁打を2本以上放っている選手もあと1人しかおらず、ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が該当するだけ。そのフリーマンも2本にとどまっている。

規格外の大砲が、MVPのライバル・大谷翔平投手の前でド派手な復活劇を演じた。