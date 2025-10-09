世界を転戦する中で出会った2つの大会を参考に新大会を設立

十種競技の日本記録保持者・右代啓祐選手（国士舘クラブ）と同日本歴代2位の記録を持つ中村明彦氏（スズキ）の発案で生まれた混成競技の新大会「渡辺パイプ presents 10＆7 Championships」（以下、10＆7 Championships）が、10月11、12日に山形市内にあるネッツえがおフィールドで開催される。

日本における混成競技のさらなる普及、そして次世代を担う選手たちが世界に羽ばたくきっかけを得られるようにと、レジェンド2人の思いがギッシリと詰まった大会。と同時に、これまで日本で開催されてきた陸上大会にはない、出場する人も、観る人も、ホストする人も、誰もがみんな楽しめる新たなカタチを模索しながら、1回だけの打上花火では終わらせない、持続可能であるための工夫が凝らされるという。

新たな賞金システム、芋煮対決……右代からも中村からも、次から次へと新しいアイディアが浮かんでくる。

◇ ◇ ◇

2024年に右代がゲストアスリートとして参加した「山形TFC混成競技記録会」は、地元の総合型地域スポーツクラブ「山形TFC」が2011年から始めた混成競技に特化した大会だ。新大会「10＆7 Championships」は、すでに混成競技になじみのある山形で「山形TFC混成競技記録会」との共催という形で第一歩を踏み出す。

これまで世界各地で大会に出場した経験を持つ2人は今回、自分たちで大会を立ち上げるにあたり、参考にしている大会が2つあるという。「その1つがフランス・ボルドーの片田舎で開催されるデカスターという試合で、本当にへんぴな場所なんですよ」と、中村は懐かしそうな表情を浮かべながら語る。

「スタジアムも全然大きくないけれど、30回以上続いている試合で、地元の人たちを大事にする、お祭りのような大会なんです。混成競技ではないですけど、子どもたちが参加できる競争があったり、ボランティアスタッフで関わる人がいたり、スタンドに仮設レストランがあって生ハムとワインをつまみながら観戦したり。もう1つはオーストリアのゲティスというアルプスの麓にある小さな町であるハイポミーティング。スイスのチューリッヒ空港から車で1時間半ほどの場所なんですけど、地域の大事なイベントになっていて、地元企業が数多く協賛する大運動会のような雰囲気。どんな選手もウエルカムで誰もが応援してくれる、すごく温かい大会なんです」

ゲティスでは現地に在住する日本人ボランティアもいて、右代も「毎年サポートするのが楽しみだと仰有っています。今でもよく連絡を取りますが『今年も良い試合だったよ』って報告してくれるんですよ」と嬉しそうに目尻を下げながら続ける。

「地元の方々が老若男女問わず応援に来てくれるような大会にしたいですね。僕らが参考にする大会には、高齢のおじいさんが年季の入ったボロボロの得点表を持って観戦に来てくれたり、出場選手1人1人の写真をアルバムにしてサインの出待ちをしたり。陸上の大会と肩肘張らずに、地元を巻き込んだイベントに育てたいなと。例えば、石川県は競歩が非常に有名ですが、地域に根付いたスポーツってありますよね。山形ではすでに混成競技の大会が長く開催されているのだから、土壌は整っている。そこに山形はフルーツ、米、ラーメン、日本酒といった特産品がたくさんありますから、食の秋と絡めたイベントにしてもいい。混成競技を見に来た人が特産品を楽しんだり、食をメインで着た人に混成競技の面白さを感じてもらったり。競技場で芋煮会をしてもらってもいいですね！」

思いがけず飛び出した右代のアイディアに、「いいですね。会場のどこでも芋煮やってもいいっていうことにしましょうか！」と中村も嬉しそう。さらに右代が「選手も芋煮食べ放題って言ったら喜ぶね。栄養価は高いし、脂っぽくないし」と続けば、「僕らもそれぞれ芋煮を作って、どっちが美味しいか対決もいいかもしれませんね」と中村。1つアイディアが浮かぶと、あっという間にイメージが広がっていく。

右代と中村が求めていくのは、あくまで自分たちの「やりたい」だけではなく、地元が何を求めているかも察知し、満たしていくスタイル。混成競技を通じた、新たな街おこしのカタチを作ることができたら、山形をモデルケースとして各地に展開し、混成競技のサーキットシリーズとすることもできるかもしれない。

1年目は完全招待制、3年目には公式ポイント大会へ…

地元密着型のイベントとしての夢を描くだけではなく、混成競技会としてのクオリティーも求め、ステップアップさせる計画も立てている。1回目となる今回は「10＆7 Championships」への参加者はすべて、主催者が招待する国内選手としたが、来年には右代と中村が築いた世界のネットワークを生かしながら海外選手を招聘し、第3回を迎える2027年には世界陸連（WA）が認める公式ポイント大会へと発展させていく計画だ。

大会そのものを魅力的なものとするために、高校・大学・シニアというカテゴリーの枠を取り払い、参加者全員が同じ土俵の上で戦うこととし、世代を超えた交流や刺激を生み出す工夫をしている。また、既存の大会と同じく優勝者に賞金を準備すると同時に、優勝や入賞はできなくても、自己記録を更新することができた選手には、やはり賞金を用意する計画だという。「自己記録を更新したら賞金をもらえたり、各種目でトップになったら景品が用意されていたり、今までの試合とは違った形で選手の努力に対する見返りを準備して、最後まで諦めずに頑張り抜く動機づけもしていけたらと思います」と右代は説明する。

湧き出るアイディアと計画を夢物語で終わらせないためにも、まずは10月11，12日に第1回大会を実施することが大切だ。そして、本当の勝負は「第1回を終えた次の日から始まる」と右代は語る。

「成功したら成功して終わりではなく、次の日から次回をどうするのか考えなければいけない。WAが定める大会ランクD以上を目指すのであれば、その大会にWAランキング入りした複数の国のアスリートを呼ぶ必要があります。となれば、それだけの資金が必要になるので、応援してくれそうな企業に営業をかけなければいけない。いかにスピーディーに動き出せるかが大事になってくると思います」

ゆくゆくは高校・大学・シニアの選手たちが一堂に会するトレーニングキャンプも実施していきたいという。次世代の育成という点で考えた時、1年に1回大会を開催するだけではなく、定期的に交流する場を用意することで、より密なつながりが生まれたり、世代を超えた刺激や学びを互いに得たりする機会を提供したいと考えている。「僕らトップ選手が世界大会で得た肌感だったり、そこで生きてきたマインドだったり、生の声を多く次世代につないでいきたい。今回はこちらから声を掛けた選手に参加してもらいますが、将来的には選手から『出たい！』と言ってもらえる大会までレベルを引き上げたいですね」と右代は未来予想図を描く。

タイプの違う右代と中村が目指す競技の未来「すごい力が生まれることを期待」

そもそも、日本混成界を代表する2人はなぜ、ここまで一生懸命に競技のため、次世代のアスリートたちのために動いているのか。中村は「僕は競技に対する恩返しですね」と話す。

「僕は完全に恩返し。引退して混成競技にどうやって貢献していこうかと考えていたタイミングで、今回の話につながったので僕にとってもちょうど良いチャンス。選手の強化や記録を伸ばすだけではなく、色々な人に混成競技を知ってもらい、見てもらい、可能であれば挑戦してもらう。見る人だけではなく、選手も、運営側も、一緒になって大会を盛り上げるサイクルを回していきたいですね。僕は右代さんの背中を追いながら、何度も世界で一緒に戦わせてもらった。世界レベルに引っぱり上げてもらった人間なので、今度は現役を引き上げるサポートをしていきたいですし、この大会がそういった役割を担うことを期待しています」

これに対し、右代は大きな笑みを浮かべながら「僕はまったく恩返しの気持ちはない。使命だと思っています」ときっぱりと言い切る。

「世界を感じられる大会が日本にないことが、今回の大会を作るきっかけにもなっているので、混成競技に恩返しというより『やらないとマズいでしょ』という思い。動機としては『ヤバい』という危機感ですね。そして、誰かに任せるくらいだったら、世界中にある高いクオリティーの試合を何度も体験してきた自分たちが運営側に回るのが、一番意味があると思うんです。

僕ら2人はそもそもプレースタイルをみても、中村君が短距離型で、僕がパワー型。トレーニングの考え方をみても、中村君は緻密で建設的なのに対して、僕は力任せに『やるっしょ！』みたいなところがある。よく言われるんですよ。2人が合わさった時に最強の十種選手が生まれるって（笑）。競技を離れた場面でも、人間としてタイプの違う2人だからこそ、重なった時にものすごい化学反応が起こるんじゃないかって思うんです。考え方は対照的でも、競技を想う気持ちや進む方向は一緒。すごい力が生まれることを期待しています」

右代の言葉を嬉しそうに頷きながら聞いた中村が、言葉を続ける。

「良い化学反応や良い掛け算が生まれると思うので、楽しみですよね。まずは成功も失敗もないと思うので、とりあえず一歩を踏み出す。十種競技もそうですけど、1つやらないと次の種目に進むことができない。1つやって、次はどうするか。海外の選手を呼んで、どうやってポイントの高い大会にしていくか。充実した大会になるように1年1年積み重ねていけたらいいと思います」

混成競技の未来に向かって、右代と中村がどんな化学反応を起こしながら進んでいくのか。2年後、3年後の姿が楽しみだ。



（THE ANSWER編集部・佐藤 直子 / Naoko Sato）