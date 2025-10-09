この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）ウイング館9階催会場で10月8日、「新潟 食と酒の大祭典」スペシャルイベントが開かれ、俳優の山口智子さんが登場した。

山口さんはステージで新潟の魅力について語ったほか、会場内に設けられた「スナック ニイガタ」で日本酒を試飲。「スナック ニイガタではお酒だけでなく、おつまみも楽しめます。ぜひこちらにいらして、豊かな時間をおいしく幸せに過ごしていただきたいです。職人技が光る伝統工芸品もたくさんありますので、日本の魅力を再発見してください」と呼びかけた。

「新潟 食と酒の大祭典」は同所で10月9日～13日に開催。28の蔵元による銘酒が集結し、期間中は「スナック ニイガタ」で飲み比べセットも提供される。隠れたラーメン王国と評される新潟県の「新潟生姜醤油ラーメン」や、佐渡産の魚と佐渡米を使用した海鮮グルメなど、近鉄本店限定メニューがイートインで味わえる。

開催時間は10時～20時（最終日は17時閉場）。

