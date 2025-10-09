ÃæÌî´´»Î¤¬11·î¤ËÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡IBF¥Õ¥§¥¶¡¼µé
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÄë·ý¥¸¥à¤Ï9Æü¡¢IBF¥Õ¥§¥¶¡¼µé7°Ì¤ÎÃæÌî´´»Î¤¬11·î24Æü¤Ë¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ç¡¢Æ±µé5°Ì¤Î¥é¥¤¡¼¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥à¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ËÎ×¤à¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¤¸¶½¹Ô¤Ç¡¢Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤È°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÎWBC¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡30ºÐ¤ÎÃæÌî¤Ï14ÀïÁ´¾¡¡Ê13KO¡Ë¡£ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤ÎÄë·ý¥¸¥à¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡ÖÃæÌî¤Ê¤éÀ¤³¦¤ò¼è¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£2021Ç¯¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢À¤³¦Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Ç¡¢WBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÄÚ°æÃÒÌé¡ÊÄë·ý¡Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Î10²óÀï¤ËÄ©¤à¡£