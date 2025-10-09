森川葵が振り返るドラマ″スティンガース″の思い出、玉山鉄二の姿に「イケオジ」と反響
女優の森川葵が自身のInstagramを更新。森川は9月30日に最終回を迎えたフジテレビのドラマ「スティンガース」に出演、森川は最終回のその日の投稿で「今夜21時から！スティンガース最終話！とても楽しくていい思い出になりました。♡最後までスティンガースのメンバーをよろしくお願いします！」と投稿した。
この投稿には、ドラマの主要キャストたちの集合オフショットが添えられており、特に玉山鉄二の近影が多くの反響を呼んでいる。ファンからは「イケオジになっててビックリした」「好きな顔すぎて呼吸止まるかと思ったわ」「玉鉄が貫禄たっぷり、往年スターみたいな見た目になっててビックリしました」といった多くの称賛声が寄せられている。
この投稿には、ドラマの主要キャストたちの集合オフショットが添えられており、特に玉山鉄二の近影が多くの反響を呼んでいる。ファンからは「イケオジになっててビックリした」「好きな顔すぎて呼吸止まるかと思ったわ」「玉鉄が貫禄たっぷり、往年スターみたいな見た目になっててビックリしました」といった多くの称賛声が寄せられている。