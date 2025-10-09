エンゼル投資家・水嶋ヒロが2年ぶりに近影ショットを公開！実業家・中山太洋が対談を報告「人生哲学に深く共感」
実業家の中山太洋は日本の実業家が自身のXを更新。元俳優で現在はエンゼル投資家として活動をしている水嶋ヒロと対談を行ったことを報告した。
中山は「ヒロさんの人生哲学や家族を大切にする価値観に深く共感しました。また、エンジェル投資家としても、真の誠実さと長期的な視点を体現されていて、本当に刺激的な時間でした。貴重なお時間ありがとうございました」と投稿。投稿には中山と水嶋のツーショット写真が添えられている。水嶋の近影は約2年ぶりの公開のため、多くのファンがこの投稿に反響を寄せている。
本日、水嶋ヒロさん（@HiroMizushimav2）とお話しさせていただきました！！— 中山 太洋｜Taiyo Nakayama (@taiyo_nakayama) October 5, 2025
ヒロさんの人生哲学や家族を大切にする価値観に深く共感しました。また、エンジェル投資家としても、真の誠実さと長期的な視点を体現されていて、本当に刺激的な時間でした。
貴重なお時間ありがとうございました🙇 pic.twitter.com/Pnmxfk7S9s