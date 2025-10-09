『ズートピア２』三宅健太＆サバンナ高橋＆Dream Ami＆山路和弘、日本版声優として続投決定！
ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』の日本版声優として、三宅健太、サバンナ高橋、Dream Ami、山路和弘の続投が発表された。
【動画】Zoo〜ウッウ〜！ 新劇中歌「Zoo」がクセになる『ズートピア２』US版予告
本作は、ディズニー・アニメーション作品としては『アナと雪の女王』以来、初めて世界興行収入が10億ドルを突破、日本でも興行収入76億円超えの大ヒットを記録した『ズートピア』のシリーズ最新作。
人気キャラクターたちの活躍にも期待がかかる本作で描かれるのは、夢の楽園＜ズートピア＞の誕生に隠された秘密に迫る物語。ウサギ初の警察官として以前にもまして熱心に任務に挑むジュディと、警察学校を無事卒業し警察官となったニック。再びバディを組むこととなったふたりが、ズートピアに突如現れた指名手配犯のヘビ・ゲイリーを探すため、潜入捜査を行うことに。やがてふたりは、ズートピアの歴史にまつわる巨大な謎に迫っていく――。
果たして、ゲイリーとは一体何者なのか？ ジュディとニックは無事に真相を突き止め、ズートピアの平穏を取り戻すことができるのか!?
いつも前向きで努力家なウサギの警官・ジュディ役は上戸彩、皮肉屋ながら頼れるキツネの相棒・ニック役は森川智之が続投すると発表されるや、SNSでは瞬く間にトレンド1位を獲得。先日解禁された予告映像にも大きな反響が寄せられる中、このたび前作にも登場した人気キャラクターたちを演じる日本版声優陣の続投も明らかになった。
スイギュウのズートピア警察署長【ボゴ】役は、声優の三宅健太。もともとジュディに期待を寄せていなかったボゴだったが、前作の事件解決を経て彼女を見直し、最新作ではジュディとニックに重要な任務を託す。
三宅は今回の決定を受け、「ボゴ署長が再び登場すると聞き、本当に嬉しく思っております。そして、わたくし三宅健太が日本版声優として続投させていただけると聞き、嬉しさのあまり密かに小躍りをしてしまっている次第であります。そう、麗しき歌手ガゼルのダンスに心をときめかせていたあの時のように…」と作品愛たっぷりに喜びを表現。「ジュディとニックのドタバタバディの活躍、そして突如現れた謎のヘビ・ゲイリー。もはやワクワクしかありません。乞うご期待!!」と注目ポイントを明かした。
警察署の受付チーター【クロウハウザー】役は、お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄。ドーナツが大好きなぽっちゃり系チーターという癒し系キャラクターを再び演じることなった。
高橋は「『ズートピア2』待ってました!! そして、クロウハウザーも再び登場するだなんて嬉しくて飛び上がりました。やさしくて、ドーナツバカで、愛嬌たっぷりのクロウハウザーがどんなシーンに出てくるのか僕自身めちゃくちゃ楽しみです」と歓喜。「ズートピアの世界が大好きな皆さんと共にワクワクしながら待ちたいです。よし。役作りでドーナツ食べまくるとしますか！」と意気込みを語った。
ズートピアで人気の実力派ポップスター【ガゼル】役はDream Ami。ダンサーのトラたちと共にパフォーマンスし、ファンを魅了する役どころだ。前作でAmiはガゼル役の声優に加え、主題歌「トライ・エヴリシング」の歌唱も担当。夢を追ってズートピアへ旅立つジュディの背中を押すような温かなエンパワーメントソングが大きな反響を呼んだ。
Amiは「大好きな『ズートピア』の続編が観られること、そしてガゼルの日本版声優を続投させていただけること、とても嬉しく思います！」と今回の決定を喜び、自身の役どころについて「ガゼルはカリスマ的存在で、ズートピアの仲間にとって平和の象徴のような、芯の強いポップスターです」と改めて説明。「私もガゼルの発する言葉一つ一つに、いつも勇気をもらっています。『ズートピア2』ではどんなメッセージを伝えてくれるのか、そしてズートピアのその後はどうなっているのか、皆さんもぜひ楽しみにしていてください！」と期待を語った。
リムジン会社の社長であり、ツンドラ・タウンの闇のボスとして知られる【Mr.ビッグ】役には、声優の山路和弘が決定した。
山路は「またまた、やって来る偉大なる小さき者。初めてリハ映像を見た時、“これ別に誰がやっても同じやないか”と思うほど声が加工されており、面白半分で現場入りしたのだが、元々の声を聞かせてもらうと、まるで（映画『ゴッドファーザー』の）コルレオーネ！ 俄然やる気になって微妙な声の高低の調節が楽しくてしょうがなかった覚えがある」と前作の収録を振り返りつつコメント。「今度はどんなことをやってくれるのか、と期待しつつ密かにまた、（コルレオーネ役の）マーロン・ブランドを真似てみる」と気合いを見せている。
ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』は、12月5日より公開。
