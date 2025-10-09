＜ブロックひどくない？＞家族ぐるみで仲良かったのに突然絶縁！すると2年後に電話が…【前編まんが】
私はマオ（34）私には数年前までとても仲良くしていた、ママ友・クミ（35）がいます。息子のライト（現在小学6年生）もクミの息子・アキラくん（現在小学6年生）と仲が良く、家族ぐるみでの付き合いはもちろん、一緒に有給を取ってランチやお出かけをすることもよくありました。4年ほど濃厚な付き合いが続いていたと思います。しかし、その付き合いも2年前に急に終わりを告げました。当時はとても悲しかったですが、今ではなんとか乗り越えたのです。
けれどある日突然、クミの子ども・アキラくんがライトに「もう遊べない」と言ってきたかと思ったら、クミも学校行事で会ってもよそよそしくなり、気が付いたらLINEをブロックされたのです。クミはママさんバレーも、やめていました。
あの時の言い方が悪かったのか、もっと親身になっていればよかったのか、どうしたら元に戻れるのか……。反省ばかりしていました。家まで行って、なぜなのか理由を聞いて仲直りしたいという気持ちも当時はかなり強くあったのですが、旦那に止められました。
私はクミのことが好きでした。そりゃあ人間ですから、クミの考えと合わないときもあります。子育ての価値観が違うこともあります。でも「クミはクミ、私は私」と思うようにしていて、クミもそう思っていると言ってくれていました。
だから、突然LINEをブロックして、私との関係を断ったときはとても悲しかったです。ライトも、アキラくんと遊べないことに驚いていました。クミが私を嫌ってそうなってしまったかもと思うと、ライトにも申し訳ない気持ちでいっぱいです。
しかし、2年が経ち、クミのことを考えなくなった頃、クミから突然電話が掛かってきました……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
