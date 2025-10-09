¡Ö¤ä¤Ð¤Ã¡×¼¯»ùÅç½Ð¿È¤Î²ÎÉ±àÃÏ¸µ¥é¡¼¥á¥óÅ¹¹ßÎ×á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
ÃÏ¸µ¼¯»ùÅç¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤ê
¡¡¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¤Î²ÎÉ±¤¬ÃÏ¸µ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ø¹ßÎ×¡£SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸æÍèÅ¹¤¢¤ê¤²¤Æ¤£¤µ¤Þ¤ê¤ç¡¼¤¿(¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿)¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡¢¼¯»ùÅç¡Ö¤è¤·¤ß²°¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÎÂç¾¡£Å¹Æâ¤Ç²Î¼ê¤ÎÃæÅçÈþ²Å(42)¤È¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡SNS¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤Ã¡×¡ÖÈþ²Å¤Á¤ã¤ó¡¢¼¯»ùÅç¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÅç¤Ï2002Ç¯¤«¤é2012Ç¯¤Þ¤ÇNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë9²ó½Ð¾ì¡£Ê¿À®¤òÂåÉ½¤¹¤ë²ÎÉ±¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ë¡£